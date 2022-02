هل أخطأ محمد صلاح بانتظار ركلة الترجيح الخامسة أمام السنغال؟

أثير الكثير من الجدل حول صحة قرار تسديد محمد صلاح ركلة الترجيح الخامسة لمنتخب مصر في مواجهته أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت أمس الأحد.

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، قبل أن يحتكموا إلى ركلات الترجيح التي كانت لصالح منتخب السنغال بنتيجة 4/2.

ولم يسدد صلاح أي ضربة ترجيح، حيث كان دوره تسديد الركلة الخامسة لمنتخب مصر، لكن منتخب السنغال حسم ركلات الترجيح لصالحه قبل أن يصل دور صلاح.

ودخل حمادة صدقي وعلاء نبيل وهاني حتحوت في نقاش مثير بشأن ترتيب مسددي ركلات ترجيح منتخب مصر خلال مواجهة السنغال في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت أمس الأحد.

وقال علاء نبيل: ”جرت العادة أن أفضل من يسدد رقم 1 و5، لو الأمور ماشية طبيعية تمشي كما أنت، كما كان أمام بوركينا فاسو، لكن عندما تحصل مشكلة في المنتصف لا بد تغير تفكيرك، وأنا أرى أن محمد صلاح كان لازم يسدد مبكرا“.

