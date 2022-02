الكشف عن سر زجاجة محمد أبوجبل حارس منتخب مصر التي ساعدته في التصدي لركلات الترجيح (فيديو)

كشف أحد الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية مباراة مصر والسنغال، عن سر الزجاجة التي كانت بحوزة محمد أبوجبل، حارس مرمى الفراعنة، خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام ”أسود التيرانغا“، مساء أمس الأحد، في بطولة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب ”أوليمبي“.

This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.

وعقب المباراة التقط أحد الصحفيين، ويدعى صاديق آدامز، الزجاجة والتي يبدو أن الحارس المصري قد تركها بجوار المرمى عقب الخسارة، ونشره فيديو لها عبر حسابه الموثق على ”توتير“، معلقا ”“نسى (جاباسكي) حارس منتخب مصر زجاجته داخل الملعب بعد الهزيمة، يجب أن توضع هذه الزجاجة مباشرةً في متحف الكاف إذا كان لديهم متحف“.

ويظهر على الزجاجة أوراق صغيرة ملتصقة جنبا إلى جنب وبها اسم كل لاعب يسدد ركلات الجزاء وزوايا التسجيل من لاعبي منتخب السنغال.

ونجح محمد أبوجبل في التصدي لركلة جزاء سددها ساديو ماني بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل تألقه في ركلات الترجيح ويتصدى لإحدى الركلات، لكن فريقه خسر في النهاية (4-2).

يذكر أن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، وصف تلك الزجاجة بـ“زجاجة الانتصار“ بعدما أسهم أبو جبل بشكل كبير في تأهل ”الفراعنة“ إلى المباراة النهائية بعد تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح، مشيرا إلى أنه سيكشف عن سرها في وقت لاحق.

تصريحات كيروش

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، علق على خسارة الفراعنة، عبر حسابه على تويتر، قائلا “ ”إلى اللاعبين، ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم جميعًا، أشكركم كثيرًا على كل ما فعلتموه من أجل منتخب مصر“.

وأضاف ”أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن وأن يتم تقديركم كلاعبين كتبوا معًا صفحة أداء بطولية في تاريخ كرة القدم، أراكم لاحقًا، دائمًا مع امتناني“.

You deserve to be back home and be reminded as Players that wrote together one heroic performance page in Egypt football history.

See you. Always with my gratitude,

Carlos Queiroz

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 7, 2022