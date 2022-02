بكاء محمد صلاح بعد خسارة مصر كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال (فيديو)

أجهش النجم المصري محمد صلاح بالبكاء، عقب ضياع لقب كأس الأمم الأفريقية من بلاده عقب الخسارة أمام السنغال في المباراة النهاية لكأس 2022.

والتقطت كاميرا المباراة محمد صلاح وهو يجهش بالبكاء بعد الخسارة الثانية له مع منتخب مصر للنهائي، حيث خسر ”صلاح“ قبل ذلك في 2017 مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون.

وحاول ”ساديو ماني“ زميل ”صلاح“ في ليفربول مواساة النجم المصري، والذي تقبل هذا الأمر بصدر رحب.

كما دخل محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر في نوبة بكاء شديدة، بعد أن تألق خلال المباراة، وتصدى لركلتي جزاء، الأولى في المباراة، والثانية مع ركلات الترجيح.

