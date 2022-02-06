رياضة

السنغال تتوج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها على حساب مصر
تاريخ النشر: 06 فبراير 2022 21:47 GMT
تاريخ التحديث: 06 فبراير 2022 21:55 GMT

السنغال تتوج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها على حساب مصر

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخيه بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة على نظيره المصري 4/2 بركلات الترجيح. وحاز منتخب

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخيه بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة على نظيره المصري 4/2 بركلات الترجيح.

وحاز منتخب السنغال اللقب بالفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح والتي ابتسمت لأسود التيرانغا.

وعوض المنتخب السنغالي خسارته للكان في النسخة الماضية، بعد أن فاز بها منتخب الجزائر.

 

بدأت المباراة حماسية ولم تشهد أي جس نبض من الطرفين، بعد أن تحصل منتخب السنغال على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

ونجح محمد أبوجبل حارس المنتخب المصري في التصدي لركلة الجزاء التي انبرى لها ساديو ماني، وأنقذها ببراعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط استحواذ سنغالي وتماسك دفاعي مصري.

وأجرى البرتغالي كارلوس كيروش تعديلات في صفوف المنتخب المري مع بداية الشوط الثاني، بنزول أحمد سيد ”زيزو“ بدلًا من عمر مرموش، ومروان حمدي بدلًا من مصطفى محمد، ومحمود حسن ”تريزيغيه“. بدلًا من عمرو السولية.

وكاد محمد عبد المنعم أن يخطف هدف التقدم لمنتخب مصر، بعد أن قابل كرة ثابتة رفعها أحمد سيد زيزو على رأس عبدالمنعم، ولكن المدافع المصري لعبها مباشرة أعلى العارضة.

واستمر التمركز الدفاعي لمنتخب مر، مقابل هجوم كاسح للسنغال، ولكنه فشل في فك شفرات دفاع الفراعنة، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي أيضًا، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

ولم يتغير الحال في الأشواط الإضافية لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السنغالي.

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