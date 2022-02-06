فيكتور غوميز حكم مباراة مصر والسنغال لمحمد صلاح: خد الصفارة واحكم أنت (فيديو)

شهدت مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، موقفًا طريفًا كان بطلاه فيكتور غوميز حكم اللقاء، ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

وتحصل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر على إنذار في الدقيقة 35 بسبب تدخل في لعبة مشتركة مع لاعب السنغال، وهو ما تسبب بانفعال محمد صلاح.

وتحدث ”صلاح“ طويلًا مع فيكتور غوميز، ما استدعى الحكم الجنوب أفريقي لمد يده وإعطاء ”صلاح“ الصافرة وكروت المباراة، وكأنه يقول له: ”قم أنت بالتحكيم“.

ويلتقي المنتخبان المصري والسنغالي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 33، وسيكون كل من المنتخبين على موعد مع كتابة التاريخ، من خلال تحقيق الخطوة الأخيرة في الصراع على اللقب القاري.

وتأهلت مصر إلى الدور النهائي من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الخميس، عقب فوزها على مستضيفة البطولة الكاميرون، بركلات الجزاء الترجيحية (3-1).

وستكون مباراة المنتخبين، اليوم، هي الأولى ضمن سلسلة من مباريات ستجمع ”الفراعنة“ و“أسود التيرانيجا“ خلال 45 يومًا، على أن يلتقيا في مباراتين ذهاب وعودة، في مارس المقبل، في الدور الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر.

ويستحوذ ”الفراعنة“ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، أحرزها الفريق في 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وكسب ”الفراعنة“ الرهان في الأدوار الإقصائية، وتغلبوا على فارق اللياقة البدنية مع منافسيهم، واجتازوا أفيال كوت ديفوار في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم فازوا على المنتخب المغربي في دور الثمانية 2-1 في الوقت الإضافي أيضًا، قبل الإطاحة بالأسد الكاميروني صاحب الأرض من المربع الذهبي بركلات الترجيح أيضًا، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويقف التاريخ في صف ”الفراعنة“ من حيث نسبة النجاح في المباريات النهائية للبطولة، حيث فاز الفريق باللقب 7 مرات سابقة، فيما احتل المركز الثاني مرتين في 1962 و2017، علمًا بأن الفريق أحرز اللقب في 1959 دون خوض مباراة نهائية، حيث أقيمت البطولة وقتها بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الثلاثة المشاركة في تلك النسخة.

وفي المقابل، خسر المنتخب السنغالي اللقب في كل من النسختين اللتين بلغ فيهما النهائي، في عامي 2002 و2019، رغم الترشيحات القوية التي رافقت الفريق إلى البطولة في كل من النسختين.

ومع بلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية، أصبح المنتخب السنغالي هو الفريق الأكثر وصولًا للنهائي دون الفوز بلقب البطولة.