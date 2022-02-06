ساديو ماني يستفز محمد صلاح وأبوجبل .. والحارس المصري يتصدى لركلة جزاء (فيديو)

قام ساديو ماني قائد منتخب السنغال، باستفزاز زميله في ليفربول محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وحارسه محمد أبوجبل، خلال مباراة المنتخبين في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.

وتحصل المنتخب السنغالي على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء إثر خطأ دفاعي من محمد عبدالمنعم مع لاعب السنغال.

وانبرى ساديو ماني لتسديد ركلة الجزاء، وقام محمد صلاح بتوجيه حارس مصر محمد أبوجبل والحديث معه قبل أن يسدد المهاجم السنغالي ركلة الجزاء.

وقام ”ماني“ باقتحام الحديث الدائر بين صلاح وأبوجبل، حتى قام الحارس المصري بنهره وطلب منه الابتعاد.

ونجح ”أبوجبل“ بالفعل في التصدي لركلة الجزاء، ليحافظ على الشباك المصرية نظيفة مع بداية اللقاء.

أبو جبل لدينا، لا خوف علينا 🌟🧤💪 تعليمات القائد محمد صلاح ✅

تصدى لركلة جزاء أمام كوت ديفوار ✅

تصدى لركلتي جزاء أمام الكاميرون ✅

تصدى لركلة جزاء أمام السنغال ✅#إرم_سبورت #منتخب_مصر #مصر_السنغال #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/dmJw0DAqmf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

ويلتقي المنتخبان المصري والسنغالي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 33، وسيكون كل من المنتخبين على موعد مع كتابة التاريخ، من خلال تحقيق الخطوة الأخيرة في الصراع على اللقب القاري.

ويصطدم منتخب ”أحفاد الفراعنة“ بنظيره ”أسود التيرانغا“ على استاد ”أوليمبي“ بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في أول مواجهة بين الفريقين بنهائي البطولة، رغم التقاء الفريقين 4 مرات سابقة على مدار تاريخ البطولة.

ويتطلع كل من المنتخبين إلى كتابة التاريخ عبر هذه المواجهة في الأراضي الكاميرونية، حيث يحلم ”الفراعنة“ بتعزيز رقمهم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ، فيما يأمل ”أسود داكار“ في الفوز باللقب القاري للمرة الأولى، بعدما عاندهم الحظ مرتين سابقتين وصل فيها الفريق للنهائي.

ويستحوذ ”الفراعنة“ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، أحرزها الفريق في 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وكسب ”الفراعنة“ الرهان في الأدوار الإقصائية، وتغلبوا على فارق اللياقة البدنية مع منافسيهم، واجتازوا أفيال كوت ديفوار في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم فازوا على المنتخب المغربي في دور الثمانية 2-1 في الوقت الإضافي أيضًا، قبل الإطاحة بالأسد الكاميروني صاحب الأرض من المربع الذهبي بركلات الترجيح أيضًا، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويقف التاريخ في صف ”الفراعنة“ من حيث نسبة النجاح في المباريات النهائية للبطولة، حيث فاز الفريق باللقب 7 مرات سابقة، فيما احتل المركز الثاني مرتين في 1962 و2017، علمًا بأن الفريق أحرز اللقب في 1959 دون خوض مباراة نهائية، حيث أقيمت البطولة وقتها بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الثلاثة المشاركة في تلك النسخة.

وفي المقابل، خسر المنتخب السنغالي اللقب في كل من النسختين اللتين بلغ فيهما النهائي في عامي 2002 و2019 رغم الترشيحات القوية التي رافقت الفريق إلى البطولة في كل من النسختين.

ومع بلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية، أصبح المنتخب السنغالي هو الفريق الأكثر وصولًا للنهائي دون الفوز بلقب البطولة.