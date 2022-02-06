تشكيل منتخب مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يسعى المنتخب المصري لإضافة النجمة الثامنة إلى رصيده والفوز بكأس الأمم الأفريقية عندما يواجه منتخب السنغال في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/5oRLVVAuro pic.twitter.com/hYKyQedG2d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على هذه التشكيلة أمام السنغال:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ولن يكون كيروش متواجدا على دكة الاحتياط بعد طرده في مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون، يوم الخميس الماضي.

وتقابل المنتخبان المصري والسنغالي 13 مرة من قبل بين لقاءات ودية ورسمية، وفاز منتخب مصر 7 مرات مقابل 4 انتصارات للسنغال وتعادلين فقط.

ويسعى المنتخب المصري للفوز على السنغال في المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثامنة في التاريخ، علما أن آخر لقب مصري في البطولة كان العام 2010.

لكن مهمة رفاق محمد صلاح لن تكون سهلة أمام منتخب السنغال العنيد الذي صعد إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية للنسخة الثانية على التوالي، حيث خسر نهائي نسخة 2019 بنتيجة 0/1 أمام الجزائر، في البطولة التي أقيمت في مصر.

ولم يخسر منتخب السنغال في 6 مباريات خلال مشواره إلى نهائي النسخة الحالية، حيث فاز على زيمبابوي، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو، في حين تعادل مع غينيا، ومالاوي.

أما منتخب مصر فقد استهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة 0/1 أمام نيجيريا، لكنه فاز بعد ذلك على غينيا بيساو والسودان، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج سلبيا ويفوز بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم تغلب 2/1 على المغرب في ربع النهائي، ثم الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في 4 أشواط.

وسبق أن نال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

في المقابل لم يسبق لمنتخب السنغال أن نال لقب كأس الأمم الأفريقية من قبل، علما أنه خسر النهائي مرتين عامي 2002 (بركلات الترجيح أمام الكاميرون)، و2019 (0/1 أمام الجزائر).

يشار إلى أن منتخب مصر سيلعب أمام السنغال مجددا في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراتان يومي 24 مارس في مصر، و29 مارس في السنغال.