جمهور مونتيري يضع صور أغيري على أطباق البيض بعد خسارته أمام الأهلي (شاهد)

صبّت جماهير مونتيري المكسيكي، جام غضبها على المدير الفني للفريق، خافيير أغيري، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري، مساء أمس السبت، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم للأندية.

وطالبت الجماهير بضرورة استقالة المدرب المكسيكي من قيادة الفريق، ودشّنت ”هاشتاغ“ على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط عليه باسم ”#OutAguirreal“، ولم تكتف الجماهير بذلك بل وضعت صورا للمدرب على أطباق من البيض أمام مقر إقامة الفريق في الإمارات، حتى ترشقه لإجباره على الاستقالة.

¡LES MANDAN UN 'REGALITO'! En la puerta del hotel de concentración de Rayados en Abu Dabi aparecieron fotos de Javier Aguirre con el #FueraAguirre y cartones de huevos 🥚 pic.twitter.com/eeTHDtjbr8 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 6, 2022

ولم تظهر أي فيديوهات أو صور جديدة لتنفيذ الجماهير تهديدها برشق المدرب بالبيض، أم أن الأمر مجرد تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وأحرز محمد هاني هدفا رائعا في بداية الشوط الثاني ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مونتيري المكسيكي، يوم السبت، وبلوغ قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

وهز هاني الشباك بتسديدة مباشرة مذهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 بعدما تابع الكرة المرتدة من إستيبان أندرادا حارس مونتيري.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء المقبل، في إعادة لمواجهتهما في نسخة العام الماضي عندما تفوق بطل أفريقيا بركلات الترجيح.

وخاض بطل أفريقيا المباراة دون خماسي المنتخب المصري الحارس محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد شريف بالإضافة إلى ابتعاد بدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحسام حسن وعمار حمدي للإصابة.

وأشرك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدافع الشاب محمد المغربي بجانب عمرو ربيعة وياسر إبراهيم.

واستفاد الأهلي من عودة علي معلول وأليو ديانج بعد خروج تونس ومالي من كأس الأمم الأفريقية.

وأهدر الأهلي ومونتيري العديد من الفرص في الشوط الأول المتكافئ المثير.

وأتيحت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عندما استلم حسين الشحات كرة عند حدود منطقة الجزاء، لكنه تعثر قبل أن ينهض ليمررها إلى أحمد عبد القادر الذي سدد في جسد مدافع مونتيري.

ومرت ركلة حرة من ماكسيميليانو ميزا بجوار مرمى علي لطفي حارس الأهلي، كما مرت تسديدة روجليو فونيس إلى خارج الملعب.

واعتمد الأهلي على الانطلاق في هجمات مرتدة سريعة عبر الشحات وعبد القادر مستغلا المساحات الكبيرة في دفاع بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

ويلعب الهلال بطل آسيا ضد الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، حيث سيتأهل الفائز منهما لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، يوم الأربعاء.