القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في إطار مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة بالكاميرون.

منتخب مصر كان نجح في التأهل إلى النهائي، بعد الانتصار على الكاميرون المستضيف للبطولة، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

فيما صعد السنغال لنفس الدور على حساب بوركينا فاسو، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجمعت 13 مباراة مصر والسنغال قبل مواجهة اليوم، حقق خلالها ”الفراعنة“ الفوز في 7 لقاءات، بينما كان الانتصار من نصيب السنغال في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

على مستوى أمم أفريقيا، تقابل المنتخبان في 4 مباريات، تقاسما خلالها الفوز بواقع انتصارين لكل فريق.

4⃣ مباريات 🏟️

انتصاران لمصر 🇪🇬

انتصاران للسنغال 🇸🇳 من يحقق الانتصار الليلة ويظفر بلقب #كأس_الأمم_الإفريقية2021؟ 👀 #الكاميرون2021 | #SENEGY pic.twitter.com/awIhTeqNZU — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

والتقى الفريقان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أيضا فازت مصر بمواجهة واحدة، في حين خسرت مرتين وحسم التعادل نتيجة مواجهة واحدة، حيث بدأت المواجهات بين المنتخبين في تصفيات 1988، وتعادل الفريقان سلبيا في اللقاء الأول قبل أن تفوز مصر في لقاء القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما حازم إمام وهادي خشبة.

وآخر المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015، وفاز ”أسود التيرانغا“ في المباراتين بالفوز بهدفين دون رد في اللقاء الأول، ثم بهدف نظيف في اللقاء الثاني.

ويعد المنتخب المصري هو الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي برصيد 7 مرات، والأكثر وصولًا للمباراة النهائية برصيد 10 نهائيات، وسط آمال أن يكون نهائي النسخة الحالية شاهدًا على تتويج الفراعنة باللقب الثامن في تاريخهم.

على الجانب الآخر، ظهرت السنغال بنهائي أمم أفريقيا مرتين فقط، الأولى عام 2002 وخسرت أمام الكاميرون، والثانية عام 2019 وهُزمت أمام الجزائر، ويبحث ”أسود التيرانغا“ عن حصد اللقب الأول في تاريخه.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/qFWpXgvoF6 pic.twitter.com/oRvPZpI7wA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

القنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

من المقرر أن تنقل قناتا beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max مباراة مصر والسنغال، بصوت المعلق علي محمد علي.

كما تبث المباراة على قناة الجزائرية الأرضية على قمر النايل سات من خلال تردد مشفر.

وتردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت الجزائرية الأرضية قامت ببث مباراتي مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي.