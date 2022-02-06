التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب ”أوليمبي“ في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية التي تحمل رقم 33 وتستضيفها الكاميرون.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ويدير اللقاء تحكيمياً الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، الحكم الدولي منذ 2011.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب مصر بعد أن حل وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بخسارته أمام نيجيريا بهدف دون رد وفوزه بنفس النتيجة على السودان وغينيا بيساو في هذه المجموعة.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة في ثمن النهائي، ثم تخطى منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في مواجهة دارت على مدار 120 دقيقة في ربع النهائي، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية ثالثة.

وتأهل منتخب السنغال في صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفوزه على زيمبابوي بنتيجة 1-0 ثم التعادل دون أهداف مع غينيا ومالاوي ثم فاز على كاب فيردي بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي.

وتخطى منتخب السنغال عقبة غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في ربع النهائي ثم تفوق بنفس النتيجة على بوركينا فاسو في نصف النهائي.

ولعب منتخب مصر 6 مباريات فاز في 3 مرات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الفراعنة 4 أهداف عن طريق محمد صلاح ”هدفين“ ومحمد عبدالمنعم ومحمود حسن ”تريزيغيه“ واستقبل المنتخب المصري هدفين.

ولعب منتخب السنغال 6 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل ”أسود التيرانغا“ 9 أهداف بتوقيع ساديو ماني ”3 أهداف“ وإدريسا غاييه وعبدو ديالو وبامبا ديانغ وفامارا دييدهيو وشيخو كوياتي وإسماعيلا سار واستقبلوا هدفين.

⚽ استلام

💫 مراوغة

👟 تمرير ساديو ماني صنع الهدف الثاني للسنغال أمام بوركينا فاسو في نصف النهائي الأول من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بطريقة مُذهلة 🤩#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/zuUFR9Ntl4 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 4, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض منتخب مصر اللقاء النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه، وحقق اللقب 7 مرات آخرها عام 2010 وهو الأكثر تتويجاً، بينما خسر اللقب في النهائي خلال نسختي 1962 و2017.

ويخوض منتخب السنغال نهائي البطولة القارية للمرة الثالثة بعد نسختي 2002 و2019 ولم يفز باللقب طوال تاريخه.

وتقابل المنتخبان 13 مرة من قبل بين لقاءات ودية ورسمية، وفاز منتخب مصر 7 مرات مقابل 4 انتصارات للسنغال وتعادلين فقط.

بدأت المواجهات الرسمية بفوز السنغال على مصر بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 1986 باستاد القاهرة ثم تغلب منتخب مصر بنفس النتيجة في دورة الألعاب الأفريقية 1987.

وتعادل المنتخبان دون أهداف ثم فاز الفراعنة على أرضهم بثنائية دون رد في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1998 ثم فاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 2000، كما تقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 2002 وتعادلا دون أهداف ثم فاز الفراعنة بنتيجة 1-0.

وحقق منتخب السنغال الفوز بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 2002 ثم تفوق الفراعنة بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 ثم تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 وفاز منتخب السنغال بنتيجة 2-0 ثم تغلب على الفراعنة في عقر دارهم بنتيجة 1-0.

منتخب مصر.. وقدرات صلاح

يخوض منتخب مصر مواجهة الليلة باحثاً عن التتويج باللقب الثامن في تاريخه خاصة أن الجيل الحالي بقيادة محمد صلاح ينقصه هذا الإنجاز بعد أن سبق أن تأهل لبطولة كأس العالم 2018.

ويغيب عن منتخب مصر لاعبه عمر كمال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات بجانب غياب محمد الشناوي حارس المرمى وأكرم توفيق وأحمد حجازي بسبب الإصابات.

ولن يجلس المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على مقاعد البدلاء لمعاقبته من جانب الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بالإيقاف مباراتين لاعتراضه على الحكم بكاري غاساما الذي أدار لقاء الكاميرون.

وقال وائل جمعة، مدير منتخب مصر في المؤتمر الصحفي، قبل المباراة، إن الجميع داخل صفوف فريقه يتحلى بالإصرار والعزيمة من أجل تحقيق اللقب موضحاً أنه لعب من قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 5 مرات ولكن هذه النسخة هي الأصعب.

ومن المرجح أن يلعب منتخب مصر بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.. وقد يلعب عبد المنعم كقلب دفاع ويشارك إمام عاشور كظهير أيمن.

ويقود خط الوسط حمدي فتحي وبجواره محمد النني وعمرو السولية، بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح وبجواره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بقيادة #محمد_صلاح.. منتخب مصر يتدرب استعداداً للمباراة النهائية لـ #كأس_أفريقيا أمام السنغال pic.twitter.com/eFbkY9fIbZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2022

منتخب السنغال.. وخطورة ماني

يخوض منتخب السنغال مواجهة الفراعنة بحلم التتويج لأول مرة وهو ما ينقص أيضاً هذا الجيل بعد التأهل إلى كأس العالم 2018.

وقال أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب مصر يعرف كيف يلعب في كأس الأمم الأفريقية ويجيد المواجهات الكبرى وهو الأفضل بين منتخبات شمال أفريقيا.

وأشار إلى أن محمد صلاح لاعب مهم ومميز ولكنه سيحاول إيقافه بشتى الطرق موضحاً أن فريقه سيتحلى بالتركيز وسيضع مصلحة الكرة السنغالية فوق كل اعتبار لتحقيق اللقب.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب السنغال على تشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه رباعي خط الدفاع كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبونا سار وساليو سيسي.

ويقود خط الوسط نامبليس ميندي وبجواره إدريسا غاييه وشيخو كوياتيه وفي الهجوم ساديو ماني وإسماعيلا سار وفامارا دييدهو.

وتوقع أيمن يونس، نجم منتخب مصر الأسبق، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي مصر والسنغال لن تحسم بسهولة.

وأوضح يونس لـ“إرم نيوز“، أن المنتخب المصري قادر على الخروج بالفوز والتتويج بعدة شروط أبرزها الالتزام الدفاعي وعدم ترك مساحات لسرعة ماني وسار.

وأشار إلى أن منتخب السنغال لديه أوراق مهمة ومميزة خاصة ماني فهو لاعب سريع في المساحات ويجيد فردياً وجماعياً ويجب عدم توفير أي مساحات له.