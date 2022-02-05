موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

فاز الأهلي المصري بهدف دون رد على مونتيري المكسيكي ليبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أبوظبي، اليوم السبت.

وأحرز محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 ليحقق بطل أفريقيا مفاجأة كبيرة إذ يخوض البطولة دون لاعبي المنتخب المصري الذي يلعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، غدا الأحد.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد نال المركز الثالث في نسخة العام الماضي في قطر عندما تفوق بركلات الترجيح على بالميراس.

وبذلك وصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، من أصل 7 مشاركات في البطولة.

وأيضا حقق الفريق الأحمر الفوز الخامس له طوال تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأضاع حسين الشحات، فرصة للتسجيل للأهلي في الدقيقة 39، بتفضيله المراوغة أكثر بدلاً من التسديد المباشر، ليضطر في النهاية إلى لعب عرضية أبعدها دفاع مونتيري.

وضغط الأهلي مع انطلاقة الشوط الثاني، ومن هجمة منظمة وسريعة، لعبت عرضية وأبعدها حارس مونتيري، لتتهيأ أمام محمد هاني، الذي لم يتردد بتسديد كرة صاروخية مباشرة في الدقيقة 53، معلنا عن هدف أهلاوي رائع.

وتمكن الأهلي من تهدئة اللعب في الدقائق الأخيرة، وحقق فوزا لفريق عربي على مونتيري في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، وخطف بطل أفريقيا بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي.

وتقام مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 8 من فبراير الجاري في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباريات عبر تطبيق ”Ad Sports“ بشكل مجاني داخل مصر.

أما شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق ”STARZPLAY“.