الأهلي يسقط مونتيري ويتأهل لملاقاة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، في إطار مواجهات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات مونديال الأندية على ملاعبها حتى يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير 2022.

وأحرز محمد هاني الهدف بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 53، إثر نجاحه في متابعة كرة مرتدة من حارس مرمى مونتيري.

وتأهل الأهلي بهذه النتيجة لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة الرابعة أهدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف محقق بعدما تلقي تمريرة سحرية من الشحات ولكن حارس مونتيري تصدى له.

وفي الدقيقة 37 أهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي بعد الانفراد بحارس مونتيري ولكنه سددها في المدافع.

وفي الدقيقة 53 سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول من تسديدة صاروخية مرتدة من الحارس.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

الأهلي هو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بتسعة مشاركات، ولعب خمس عشرة مباراة، وهو ثاني أكثر الفرق لعبًا في البطولة بعد أوكلاند سيتي متصدر القائمة بست عشرة مباراة، ومنتظر أن يتصدر الأهلي القائمة في النسخة الحالية حيث سيلعب مباراتين على الأقل.

وأقيمت بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها في خمس دول، شارك الأهلي في اليابان أربع مرات، ومرة واحدة في كل من المغرب وقطر، والمشاركة الحالية هي الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، علما بأن البطولة أقيمت مرة واحدة بالبرازيل ولم يشارك الأهلي بها.