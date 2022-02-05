سيسيه قبل مباراة السنغال ضد مصر: أملك مجموعة استثنائية لا تقهر

يتطلع أليو سيسيه، مدرب السنغال، لوضع خيبة الأمل في مباراتين نهائيتين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلف ظهره وانتزاع اللقب أخيرا في المحاولة الثالثة عندما يلعب منتخب بلاده ضد مصر في النهائي، غدا الأحد، في ياوندي.

وكان المدرب البالغ عمره 45 عاما قائدا للسنغال في نهائي 2002، لكنه أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في الخسارة أمام الكاميرون وبعد ذلك بعدة أشهر قاد الفريق إلى دور الثمانية بكأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية.

وتولى سيسيه تدريب السنغال وقادها إلى نهائي كأس الأمم في 2019 لكنه خسر 1-صفر أمام الجزائر في القاهرة.

ولم تبلغ السنغال نهائي كأس الأمم سوى في هاتين المرتين رغم أن ظهورها الأول في البطولة يعود إلى 1965.

ويعد سيسيه واحدا من المدربين الأطول بقاء مع منتخباتهم في الكرة الأفريقية حيث تولى تدريب السنغال في 2015 وقادها إلى نهائيات كأس الأمم في جميع النسخ منذ ذلك الحين بالإضافة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

كما يعتبر سيسيه نموذجا للاتجاه المتزايد بالاعتماد على مدربين محليين في أفريقيا لكن الأمور لم تكن سهلة دوما لمدافع باريس سان جيرمان وبرمنغهام سيتي وبورتسموث السابق.

مباراة مصر والسنغال.. صدام مثير بين محمد صلاح وساديو ماني في نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/Czz6qnJQcd pic.twitter.com/tnLGtr1fgV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

وقال ساديو ماني بعد فوز السنغال 3-1 على بوركينا فاسو في قبل النهائي يوم الأربعاء: ”أعتقد أنه يستحق كل هذا النجاح لأنني لم أر مدربا تعرض لانتقادات مثله في حياتي ورغم ذلك لا يستسلم.

”نود تحقيق اللقب من أجل بلادنا ولأجله لأنه يستحق ذلك بعد كل ما قدمه كلاعب والآن كمدرب“.

وقاد سيسيه السنغال لصدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية لكن رغم وجود لاعبين مثل ماني وكاليدو كوليبالي والحارس إدوار مندي لم يفز الفريق بلقب.

وقال سيسيه: ”أملك مجموعة استثنائية لا تقهر، أعمل مع هذا الفريق منذ ستة أعوام ولأول مرة أملك مجموعة مثل هذه من الناحية الذهنية، اللاعبون يستحقون اللقب حقا“.

وكانت السنغال، المصنفة الأولى في أفريقيا، ضمن المرشحين لتحقيق اللقب قبل البطولة وتخطت بداية بطيئة لتبلغ النهائي للمرة الثالثة.

وأحرزت السنغال، التي خسرت نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر، هدفا واحدا فقط في الدور الأول لكنها احتلت صدارة المجموعة وأظهرت فاعلية أمام منافسيها في أدوار خروج المغلوب.

لكن طريقها إلى النهائي كان أسهل بكثير من مصر التي خسرت مباراتها الافتتاحية بالمجموعة أمام نيجيريا وتعرضت لانتقادات لاذعة من جماهيرها بسبب العروض المبكرة.

لكنها اكتسبت قوة دفع بالفوز بركلات الترجيح على كوت ديفوار في دور الـ16 ثم التغلب 2/1 على المغرب بعد وقت إضافي في دور الثمانية قبل أن تطيح بالكاميرون صاحبة الضيافة بركلات الترجيح مجددا في قبل النهائي يوم الخميس.

وكانت مصر وصيفة بطلة 2017 في وجود محمد صلاح ومحمود حسن ”تريزيغيه“ بالتشكيلة بينما حققت آخر ألقابها السبعة في 2010.

وستخوض النهائي دون مدربها كارلوس كيروش الذي تعرض للطرد بسبب الاحتجاجات المتكررة خارج الخطوط في قبل النهائي كما أُجبر مساعده روجر دي سا على الجلوس بالمدرجات عقب إيقافه أربع مباريات بسبب مشاجرة بنفق غرف الملابس عقب الفوز على المغرب.

وسيحظى الفائز بدفعة معنوية قبل تجدد اللقاء بين المنتخبين في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم في قطر في مارس آذار المقبل.