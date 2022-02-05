مباراة الأهلي ضد مونتيري.. سلبية مسحة موسيماني قبل مواجهة كأس العالم للأندية

أعلن الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا سلبية مسحة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل ساعات من اللعب ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات، اليوم السبت.

وكان الأهلي أعلن إصابة موسيماني بكوفيد-19، يوم الأربعاء الماضي، بعد الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية https://t.co/vSUAcrg6ND pic.twitter.com/xgKZowmubE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

وأكد الأهلي سلبية مسحتين للمدرب الجنوب أفريقي، وقال إنه خاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ”لتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب“.

ويخوض الأهلي مباراة مونتيري دون أغلب لاعبيه الأساسيين؛ بسبب الإصابات أو الوجود مع منتخب مصر الذي يستعد للعب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، غدا الأحد.

وهذه سابع مشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020، علما أنه نال لقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات، بينها آخر نسختين.

وسبق أن لعب الأهلي أمام مونتيري مرتين في كأس العالم للأندية، كانت الأولى في نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان لتحديد المركز الثالث، وتفوق مونتيري 2/0.

تشكيل الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية https://t.co/rcWAHQ93nH pic.twitter.com/g4zI3sOZvo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

والمرة الثانية التي تقابل فيها الأهلي ومونتيري كانت في الدور الثاني من نسخة 2013 التي أقيمت في المغرب، وفاز فيها مونتيري 5/1.

والفائز من مباراة الأهلي مع مونتيري يلاقي بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

ويجمع نصف النهائي الثاني الفائز من مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي مع تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 فبراير.

ويغيب عن الأهلي 6 لاعبين دوليين مع منتخب مصر، وهم: محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض للإصابة في البطولة القارية، بجانب محمد شريف، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، بجانب العائد من الإعارة محمد عبدالمنعم.

الأهلي المصري: نستهدف الوصول لأبعد مدى في كأس العالم للأندية https://t.co/V4xFPwVszn pic.twitter.com/F0OnZI6ZJe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

ويفتقد الأهلي أيضًا جهود أكرم توفيق، وعمار حمدي؛ لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بجانب صلاح محسن؛ بعد إجرائه جراحة في وجه القدم، والجنوب أفريقي بيرسي تاو؛ لإصابته في العضلة الأمامية، وحسام حسن لإصابته في عضلة السمانة.

ويغيب أيضا عن الأهلي، المغربي بدر بانون، واللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا؛ بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا.