تشكيل الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، اليوم السبت، حيث تقام البطولة في الإمارات.

وهذه سابع مشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية، علما أنه نال لقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات، بينها آخر نسختين.

الأهلي المصري: نستهدف الوصول لأبعد مدى في كأس العالم للأندية https://t.co/V4xFPwVszn pic.twitter.com/F0OnZI6ZJe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

ويشارك الأهلي في البطولة وسط غيابات عديدة في صفوفه؛ بسبب الإصابات أو لمشاركة عدد من لاعبيه مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب مع السنغال، غدا الأحد، في المباراة النهائية.

ويغيب عن الأهلي 6 لاعبين دوليين مع منتخب مصر، وهم: محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض للإصابة في البطولة القارية، بجانب محمد شريف، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، بجانب العائد من الإعارة محمد عبدالمنعم.

ويفتقد الأهلي أيضًا جهود أكرم توفيق، وعمار حمدي؛ لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بجانب صلاح محسن؛ بعد إجرائه جراحة في وجه القدم، والجنوب أفريقي بيرسي تاو؛ لإصابته في العضلة الأمامية، وحسام حسن لإصابته في عضلة السمانة.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية https://t.co/vSUAcrg6ND pic.twitter.com/xgKZowmubE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

ويغيب أيضا عن الأهلي، المغربي بدر بانون، واللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا؛ بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا، كما أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهدد بقوة بالغياب عن إدارة المباراة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع لمسحة أخيرة، اليوم السبت،؛ لتحديد إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يعتمد الأهلي على هذه التشكيلة أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية:

الحارس: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانغ، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، علي معلول.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، أحمد عبدالقادر.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية https://t.co/3UH0idAZuI pic.twitter.com/5J5XMC3u8y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وسبق أن لعب الأهلي أمام مونتيري مرتين في كأس العالم للأندية، كانت الأولى في نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان لتحديد المركز الثالث، وتفوق مونتيري 2/0 سجلهما خيسوس كورونا، وسيزار ديلغادو.

أما المرة الثانية التي تقابل فيها الأهلي ومونتيري فكانت في الدور الثاني من نسخة 2013 التي أقيمت في المغرب، وفاز فيها مونتيري 5/1.

يشار إلى أن الفائز من مباراة الأهلي مع مونتيري يلاقي بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

ويجمع نصف النهائي الثاني الفائز من مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي مع تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 فبراير.