الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي المصري اختبارًا قويًا، مساء اليوم السبت، أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، حتى يوم 12 فبراير الجاري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد مونتيري في كأس العالم للأندية ، فإلى السطور التالية:

لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 2030 بتوقيت أبوظبي على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة الإماراتي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا في الإمارات بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة SSC7 في السعودية بصوت المعلق جعفر الصليح، وتنقل داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني،

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان مرتين سابقتين في مشوار كأس العالم للأندية الأولى كانت في نسخة 2012 في اليابان لتحديد المركز الثالث، وتفوق مونتيري 2/0 سجلهما خيسوس كورونا، وسيزار ديلغادو، وحسم مونتيري الميدالية البرونزية على حساب الأهلي.

"ظروفنا صعبة ولكن عندنا ثوابت في النادي الأهلي وثقتنا كبيرة في كل المنظومة"

جمال جبر – مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي #المونديال #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/5CBBKG9auW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2022

وتجدد الموعد في الدور الثاني لنسخة 2013 في المغرب، وفاز مونتيري بنتيجة 5/1 بأهداف نيزي كاردوزو، وسيزار ديلغادو ”هدفين“، ولوباردو لوبيز، وهومبيرتو سوازو، من ضربة جزاء بينما أحرز للأهلي عماد متعب.

الأهلي.. وأزمة الغيابات

يخوض الأهلي مواجهة مونتيري بقائمة منقوصة بسبب تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بخلاف أزمة الإصابات التي تضرب صفوفه.

ويغيب عن النادي الأهلي 6 لاعبين دوليين مع منتخب مصر، وهم: محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض للإصابة في البطولة القارية، بجانب محمد شريف، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، بجانب العائد من الإعارة محمد عبدالمنعم.

"نحن الأهلي.. فريق كبير"

موسيماني: يجب ألا نقدم الأعذار.. ما فائدة الشكوى؟ الكل يعرف الظروف

نستطيع كتابة التاريخ وما زلت مؤمناً بقدرات فريقي

أقول عن سيريرو لاعب الجزيرة "ابني" وليس لاعبي #المونديال #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/gkBHHhMwPs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2022

ويفتقد الأهلي أيضًا جهود أكرم توفيق، وعمار حمدي، لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بجانب صلاح محسن لإجرائه جراحة في وجه القدم، والجنوب أفريقي بيرسي تاو لإصابته في العضلة الأمامية، وحسام حسن لإصابته في عضلة السمانة.

ويغيب أيصًا المغربي بدر بانون، واللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا، بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا، كما أن المدير الفني ”بيتسو موسيماني“ مهدد بقوة بالغياب عن إدارة المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع لمسحة أخيرة، اليوم السبت، لتحديد إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء.

واعترف سامي قمصان المدرب العام للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه بمر بظروف صعبة يعلمها الجميع بسبب تضارب المواعيد الذي حدث بين بطولتي كأس العالم للأندية، وكأس الأمم الأفريقية بخلاف أزمة الإصابات.

"أتمنى فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية"

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قضيت سنة في القاهرة وأعرف بعض لاعبي الأهلي جيداً وأتذكر الديربي أمام الزمالك#المونديال #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/uBqgGwYTSb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2022

وأضاف: ”سنلعب من أجل تقديم مباراة قوية، وجماهيرنا تقدّر الظروف الصعبة التي نعيشها، ولكن هناك طموح لتحقيق مركز أفضل مما حققناه في النسخة الماضية بحصد المركز الثالث، وثقتنا كبيرة في العناصر المتاحة“.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي لطفي، وأمامه ثلاثي خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ورامي ربيعة.

ويقود خط الوسط: المالي أليو ديانغ، وبجواره محمد مجدي أفشة، ويمينًا حسين الشحات، ويسارًا التونسي علي معلول، بينما يقود خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وبجواره الموزمبيقي لويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر.

مونتيري.. وخبرات أجيري

يعول مونتيري على خبرات مدربه المكسيكي المخضرم خافيير أغيري، ودرايته بالكرة المصرية بعدما درب منتخب مصر قبل 3 أعوام.

وقال أغيري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن غياب بعض لاعبي الأهلي بسبب ارتباطات منتخب مصر لا يعني على الإطلاق سهولة المباراة، مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير ويحظى بالاحترام ولديه عناصر تملك الخبرات.

وأشار إلى أن مونتيري سيلعب بكل قوة، وسيتعامل مع المباراة بذكاء من أجل تحقيق الفوز، موضحًا أن التفوق التاريخي لا يعني شيئًا في هذه المواجهة.

ثلاثة فرق عربية

الهلال السعودي بطل آسيا

الأهلي المصري بطل إفريقيا

الجزيرة ممثل الإمارات وبطل دورينا #المونديال #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/pJPBHBwqZm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 4, 2022

ويعتمد أغيري على تشكيلة تضم الأرجنتيني إستيبان آندرادا لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع: سيزار مونتيس، والمخضرم هيكتور مورينو الذي لعب في ريال سوسييداد الإسباني من قبل، ويمينًا الكولومبي ستيفان مادينا، والتشيلي ستيبان فيغاس.

ويقود خط الوسط الباراغواياني سيلسو أورتيز، وبجواره لويس رومو، وأرتورو غونزاليز، وفي الهجوم يلمع الثلاثي: فونيس موري مهاجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، والكوستاريكي جويل كامبل لاعب آرسنال الإنجليزي الأسبق، والهولندي فينسنت يانسن مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، مع وجود الجناح الأرجنتيني ماكسيمليانو ميزا كورقة رابحة مهمة.

وقال محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة نظرًا لأن الأهلي لديه أكثر من فريق كامل من العناصر الأساسية خارج الحسابات.

وأوضح أن الأهلي عليه أن يتعامل بحذر دفاعي، ويركز على الكرات المعاكسة من أجل هز شباك مونتيري، وعدم السماح بالاختراقات من العمق أو الأطراف.

وأشار إلى أن وجود أجيري سيساهم بزيادة صعوبة المباراة لأنه مدرب هجومي بجانب أنه يعلم الكثير عن الأهلي.