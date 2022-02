ماذا قصد كيروش باستراتيجية "شبكة العنكبوت" التي توعد بها خصوم منتخب مصر؟

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تقبله لعقوبة الإيقاف بعد طرده خلال الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في قبل نهائي كأس الأمم الافريقية، لكنه وعد بالأداء بقوة عبر ”استراتيجية شبكة العنكبوت“ في النهائي أمام السنغال يوم الأحد.

وقدم الحارس محمد أبو جبل أداء رائعا وأنقذ ركلتي ترجيح ليقود مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخها والثانية في اخر ثلاث نسخ قارية، بالفوز 3-1 على الكاميرون صاحبة الضيافة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف يوم الخميس.

وقال كيروش عبر حسابه في تويتر يوم الجمعة موجها كلامه إلى لاعبي ”الفراعنة“: ”الطريق إلى أرض الأحلام بات قريبا يا رفاق. أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي تسببت في غيابي عن المباراة النهائية.

”أشعر بالفخر والشرف لأنني أدفع هذا الثمن مقابل كفاحي من أجل حمايتكم وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس. ما أتوقعه كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء آخر. سنعزز فريقنا بمزيد من القوة ”لاستراتيجية شبكة العنكبوت“ التي تم إنشاؤها بجهودكم وتضحياتكم وتطوير عقلية الفوز بالفريق“.

(…) from such arrogant behavior and what I expect and hope was only incompetency and nothing else.

We will reinforce with more power our “Spider Web Strategic” that was built up, with your efforts and sacrifices, developing our winning and team mentality.

CQ

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 4, 2022