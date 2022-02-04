ماذا قصد كيروش باستراتيجية "شبكة العنكبوت" التي توعد بها خصوم منتخب مصر؟

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تقبله لعقوبة الإيقاف بعد طرده خلال الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في قبل نهائي كأس الأمم الافريقية، لكنه وعد بالأداء بقوة عبر ”استراتيجية شبكة العنكبوت“ في النهائي أمام السنغال يوم الأحد.

وقدم الحارس محمد أبو جبل أداء رائعا وأنقذ ركلتي ترجيح ليقود مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخها والثانية في اخر ثلاث نسخ قارية، بالفوز 3-1 على الكاميرون صاحبة الضيافة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف يوم الخميس.

وقال كيروش عبر حسابه في تويتر يوم الجمعة موجها كلامه إلى لاعبي ”الفراعنة“: ”الطريق إلى أرض الأحلام بات قريبا يا رفاق. أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي تسببت في غيابي عن المباراة النهائية.

”أشعر بالفخر والشرف لأنني أدفع هذا الثمن مقابل كفاحي من أجل حمايتكم وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس. ما أتوقعه كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء آخر. سنعزز فريقنا بمزيد من القوة ”لاستراتيجية شبكة العنكبوت“ التي تم إنشاؤها بجهودكم وتضحياتكم وتطوير عقلية الفوز بالفريق“.

(…) from such arrogant behavior and what I expect and hope was only incompetency and nothing else.

We will reinforce with more power our “Spider Web Strategic” that was built up, with your efforts and sacrifices, developing our winning and team mentality. CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 4, 2022

ويبدو من تفسير طريقة شبكة العنكبوت التي تحدث عنها كيروش، أنه يشبه طريقة لعب فريقه بنسج خيوط العنكبوت التي تجتذب المنافسين للسقوط فيها قبل أن ينقض على فريسته عبر الهجمات المرتدة.

وصعدت مصر بقيادة محمد صلاح لمواجهة زميله في ليفربول ساديو ماني والسنغال في النهائي يوم الأحد المقبل، بينما تلعب الكاميرون مع بوركينا فاسو على المركز الثالث يوم السبت في ياوندي.

وستكون هذه أول مواجهة مصيرية من ثلاث بين المنتخبين في نحو شهرين حيث سيلتقيان في مواجهتين فاصلتين من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم في نهاية مارس/ آذار المقبل.

واعترض كيروش على الحكم ليشهر له البطاقة الصفراء وبعد نحو دقيقتين كرر المدرب البرتغالي الأمر ليطرده الغامبي بكاري غاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بالنتيجة ذاتها على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة في الدور الأول.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد الماضي بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

ثم لجأت إلى ركلات الترجيح مرة اخرى بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي أمام الكاميرون، لتصعد للمباراة النهائية بفضل تألق الحارس أبو جبل.