كارلوس كيروش: الكاف لا يحترم مصر.. بكاري جاساما هددنا قبل مباراة الكاميرون

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأفريقي ”كاف“، والحكم الجامبي بكاري جاساما، عقب صعود فريقه إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون صاحبة الأرض.

وتعرض كيروش للطرد في مباراة مصر ضد الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، في الدقيقة 90 بسبب الاعتراض، قبل أن تتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وكشف كيروش في تصريحات نقلها موقع ”كينج فوت“ المختص بأخبار الكرة الأفريقية أن الحكم الجامبي بكاري جاساما ذهب إلى غرفة خلع ملابس الفريق وقام بتهديدهم قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال كيروش: ”مرة أخرى، للأسف، يرسلون مثل هذا الحكم لإدارة مباراة بهذا المستوى، حكام دون خبرة، ودون مستوى، يريدون لفت الانتباه، وهذا الأمر بدأ من غرفة خلع الملابس“.

وأضاف: ”لم نبدأ المباراة بعد وقد جاء إلى غرفة تغيير الملابس لتخويف لاعبينا كل القرارات كانت دائمًا ضد مصر، كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وبركلات الترجيح“.

وتابع: ”كيف يمكن لهذا الحكم بعد ما فعله في السابق أن يكون في كأس الأمم الأفريقية؟ من يفهم هذا؟ لا أحد!“.

وواصل كيروش هجومه، ولكنه صوب قذائف هذه المرة تجاه الاتحاد الأفريقي قائلا: ”CAF لا يحترم مصر، من التوقيت إلى جودة الملاعب – كانت لدينا أسوأ الملاعب! نحن مصر!“.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021، بعد فوزه بركلات الترجيح (3/1) على مضيفه المنتخب الكاميروني في نصف النهائي يوم الخميس، على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في النهائي على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي أيضا.

وسيغب كيروش عن المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال المحدد لها الأحد المقبل، ليلحق بمساعده روجر دي سيا، الذي تم إيقافه لمدة 4 مباريات.

وفي حالة تغليظ العقوبة على كيروش سيكون المدرب البرتغالي ممنوعا من إدارة مباراة مصر والسنغال في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.