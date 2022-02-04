مباراة مصر والسنغال.. كلوب يمنح الفائز بين محمد صلاح وساديو ماني فرصة الاحتفال باللقب

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن الفائز في نهائي كأس أمم أفريقيا بين لاعبيه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني سيسافر إلى بلاده للاحتفال رفقة منتخبه، في حين سيعود الخاسر مباشرة إلى ليفربول بعد النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال، يوم الأحد، على ملعب ”باول بيا ستاديوم“ في ياوندي.

سر تألق محمد أبوجبل في ركلات الترجيح خلال مباراة مصر ضد الكاميرون (صورة) https://t.co/FN9x1hEf4m pic.twitter.com/bmX5UNjGHq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

ويتوقع كلوب أن يكون كلا اللاعبين متاحين أمام ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال المدرب الألماني: ”أعتقد أنهما سيكونان جاهزين للمباراة ضد ليستر سيتي يوم الخميس، من يفوز باللقب سيعود على الأرجح إلى وطنه للاحتفال“.

وتغلب منتخب السنغال 3/1 على بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، ليصعد إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأفريقية، في حين تجاوز منتخب مصر عقبة الكاميرون بركلات الترجيح يوم الخميس، عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية.

وتترقب الجماهير مباراة قوية بين منتخبي مصر والسنغال، حيث يضم الأول محمد صلاح، في حين يلعب ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول، إلى جانب رفاقه كاليدو كوليبالي والحارس إدواردو ميندي.

شاهد رد فعل صامويل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر (فيديو وصور) https://t.co/XeK2BEqkSH pic.twitter.com/CApTPAkaoq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وسجل ساديو ماني 3 أهداف للسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2022، في حين سجل محمد صلاح هدفين مع مصر.

وستكون المباراة النهائية بين مصر والسنغال الأولى بين ثلاث مواجهات مهمة جدا خلال فترة قصيرة، حيث من المقرر أن يلتقيا مجددا في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 24 مارس، على أن تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 مارس.

ولم يخسر منتخب السنغال في 6 مباريات خلال مشواره إلى نهائي النسخة الحالية من كأس أفريقيا، حيث فاز على زيمبابوي، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو، في حين تعادل مع غينيا، ومالاوي.

منتخب مصر يهزم الكاميرون بركلات الترجيح ويلاقي السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/N1L6b9Tg4M pic.twitter.com/r8wI7jBArj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

أما منتخب مصر فقد استهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة 0/1 أمام نيجيريا، لكنه فاز بعد ذلك على غينيا بيساو والسودان، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج سلبيا ويفوز بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم تغلب 2/1 على المغرب في ربع النهائي.

ونال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

في المقابل لم يسبق لمنتخب السنغال أن فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية من قبل، علما أنه خسر النهائي مرتين عامي 2002 (بركلات الترجيح أمام الكاميرون)، و2019 (0/1 أمام الجزائر).