سر تألق محمد أبوجبل في ركلات الترجيح خلال مباراة مصر ضد الكاميرون (صورة)

يبدو أن محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري كان مستعدا لمواجهة لاعبي الكاميرون في ركلات الترجيح، حيث أظهرت صورة له وهو يحمل زجاجة مياه خاصة به طريقة تسديد لاعبي أصحاب الأرض لركلات الترجيح، ومن المرجح أنه فعل الأمر ذاته أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر.

وتصدى حارس الزمالك لركلتي ترجيح ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز 3-1 على الكاميرون صاحبة الضيافة بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بدون أهداف اليوم الخميس لتضرب موعدا مع السنغال في النهائي يوم الأحد المقبل.

محمد ابو جبل كتب زوايا تسديد لاعبي منتخب الكاميرون 🇨🇲 على زجاجة المياة الخاصة به، وبالفعل تصدى لركلتي جزاء.#مصر_الكاميرون #AFCON2021 #بطولة_الأمم_الأفريقية pic.twitter.com/0SgXJCHG7m — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز كوت ديفوار والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام كوت ديفوار بنتيجة 5-4.

وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر لكنه شارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي خلال مواجهة كوت ديفوار في دور الستة عشر.

كما أصيب خلال مباراة المغرب وغادر الملعب ليشارك بدلا منه الحارس الثالث محمد صبحي لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم ويتصدى لركلتين من هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نغي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي وقائد الكاميرون الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.

وشهدت المباراة تعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الغامبي بكاري غاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.

شاهد رد فعل صامويل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر (فيديو وصور) https://t.co/XeK2BEqkSH pic.twitter.com/CApTPAkaoq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم كوت ديفوار دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.