شاهد رد فعل صامويل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر (فيديو وصور)

انطلقت الاحتفالات في العاصمة المصرية القاهرة وكافة المدن الكبرى عقب التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز 3/1 بركلات الترجيح على منتخب الكاميرون صاحب الأرض والضيافة في نصف النهائي، لكن حرصت الجماهير على الهتاف ضد صامويل إيتو أسطورة الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الحالي.

وبدا إيتو حزينا للغاية خلال تنفيذ ركلات الترجيح والتي خسرها منتخب بلاده في إعادة لسيناريو نهائي نسخة 1986 والتي حسمها المنتخب المصري في القاهرة.

وتصدى الحارس المصري محمد أبوجبل لركلتين ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده للنهائي للمرة الأولى منذ 2017 عندما خسر أمام الكاميرون أيضا ليضرب موعدا مع السنغال في النهائي يوم الأحد المقبل في ياوندي.

وأثار إيتو ضجة كبيرة بتصريحاته للاعبي منتخب بلاده يوم الإثنين الماضي والتي وصف فيها مواجهة مصر ”بالحرب“، لكن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمصر رد عليه بتصريح ناري قائلا: ”إن الحرب هي عدم حماية الجماهير ومصرعهم أثناء دخول الاستاد للاستمتاع بمشاهدة مباراة“، وذلك في إشارة إلى حادث التدافع في استاد أولمبي في ياوندي قبل مواجهة جزر القمر في دور الستة عشر من البطولة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيتو يتحدث إلى لاعبي الكاميرون قبل أحد التدريبات بعد يوم واحد من فوز مصر على المغرب 2/1 في دور الثمانية يوم الأحد الماضي، وهو يحفزهم قبل مواجهة أبطال القارة سبع مرات.

وقال إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب الكاميرون: ”كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث“.

كما أن إصرار الاتحاد الافريقي (الكاف) على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة المباراة رغم اعتراض الاتحاد المصري زاد من غضب الجماهير المصرية ضد إيتو وذلك في إشارة إلى وجود شبة تواطؤ لصالح أصحاب الأرض خاصة وأن الكاميرون اعتبرت استضافة البطولة بدلا من تأجيلها أو إلغائها مسألة كرامة وطنية.