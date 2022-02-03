منتخب مصر يهزم الكاميرون بركلات الترجيح ويلاقي السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021، بعد فوزه بركلات الترجيح (3/1) على مضيفه المنتخب الكاميروني في نصف النهائي يوم الخميس، على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في النهائي على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي أيضا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون بالتعادل السلبي وسط أفضلية ضئيلة لمنتخب الكاميرون المضيف.

وفي الدقيقة 56 سنحت الفرصة أمام محمد صلاح لافتتاح التسجيل لمنتخب مصر بعد تمريرة خاطئة من دفاع منتخب الكاميرون لكن أندريه أونانا حارس الكاميرون نجح في إبعاد الكرة من أمام صلاح.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين وانتهيا بالتعادل السلبي ليحتكم لاعبو المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصر.

وتحت أنظار صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تصدى محمد أبو جبل حارس منتخب مصر لركلتي الترجيح الثانية والثالثة لمنتخب الكاميرون، في حين سدد كلينتون موا نجي خارج المرمى ليصعد المنتخب المصري إلى النهائي حيث سيواجه السنغال يوم الأحد.

ويسعى المنتخب المصري للفوز على السنغال في المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثامنة في التاريخ، علما أن آخر لقب مصري في البطولة كان عام 2010.

لكن مهمة رفاق محمد صلاح لن تكون سهلة أمام منتخب السنغال العنيد الذي صعد إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية للنسخة الثانية على التوالي، حيث خسر نهائي نسخة 2019 بنتيجة 0/1 أمام الجزائر، في البطولة التي أقيمت في مصر.

ولم يخسر منتخب السنغال في 6 مباريات خلال مشواره إلى نهائي النسخة الحالية، حيث فاز على زيمبابوي، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو، في حين تعادل مع غينيا، ومالاوي.

أما منتخب مصر فقد استهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة 0/1 أمام نيجيريا، لكنه فاز بعد ذلك على غينيا بيساو والسودان، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج سلبيا ويفوز بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم تغلب 2/1 على المغرب في ربع النهائي.

ونال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

في المقابل لم يسبق لمنتخب السنغال أن فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية من قبل علما أنه خسر النهائي مرتين عامي 2002 (بركلات الترجيح أمام الكاميرون)، و2019 (0/1 أمام الجزائر).

يشار إلى أن منتخب مصر سيلعب أمام السنغال مجددا في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراتان يومي 24 مارس في مصر، و29 مارس في السنغال.