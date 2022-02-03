مباراة مصر والكاميرون.. كيروش يعترض على قرارات الحكم بكاري غاساما (فيديو وصور)

عبر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني عن اعتراضه على قرارات الحكم الغامبي باكاري غاساما في مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم الخميس.

وفي الدقيقة 12 جثا كيروش البالغ من العمر 68 عاما على ركبتيه ورفع يديه للأعلى وظهر وهو يصرخ في محاولة للاعتراض على أحد قرارات الحكم غاساما.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قدم يوم الثلاثاء، احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون.

ولم يكشف الاتحاد المصري أسباب احتجاجه على تعيين غاساما حكما لإدارة مواجهة الكاميرون.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي: ”قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر“.

ويسعى المنتخب المصري لتجاوز عقبة منتخب الكاميرون المضيف ومواجهة السنغال في المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل.

ومنتخب مصر هو أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب آخرها كان عام 2010.

في المقابل حصد منتخب الكاميرون لقب كأس الأمم الأفريقية 5 مرات آخرها كان عام 2017 بالفوز 2/1 على منتخب مصر في المباراة النهائية.

تاريخ المواجهات

ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين مصر والكاميرون رسمية وودية، فالمنتخبان تقابلا في 13 مواجهة رسمية في كل المسابقات.

وفاز المنتخب المصري 5 مرات مقابل 4 انتصارات للكاميرون و4 تعادلات.

وعلى صعيد كأس الأمم الأفريقية، تقابل المنتخبان 9 مرات وفاز منتخب مصر في 3 مناسبات مقابل 4 للكاميرون وتعادلين.

وبدأت اللقاءات بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1984 وفاز منتخب مصر بهدف سجله طاهر أبو زيد بمرحلة المجموعات ثم تقابلا في نهائي نسخة كأس الأمم الأفريقية 1986 وتعادلا 0/0، ثم فاز منتخب مصر بنتيجة 5/4 وحسم اللقب.

وتقابل المنتخبان في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1987 وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح 4/3 ولكن منتخب الكاميرون حقق فوزه الأول في كأس الأمم الأفريقية 1988 بهدف روجيه ميلا.

وفاز منتخب الكاميرون بمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بعدما سجل فرونسوا أومام بيك من ضربة جزاء وألفونس تشامي وأحرز علي ماهر لمنتخب مصر، ثم فاز منتخب الكاميرون في ربع نهائي نسخة 2002 بهدف باتريك مبوما وتعادلا في أمم أفريقيا 2004.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2006 وفاز منتخب مصر على الكاميرون 3/2.

وتقابل المنتخبان في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 وفاز منتخب مصر 4/2.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون 3/1، في كأس الأمم الأفريقية 2010، وفاز منتخب الكاميرون 2/1 في نهائي نسخة 2017.