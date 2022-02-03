الأهلي المصري يعلن إصابة جديدة قبل مواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إصابة جديدة بين صفوفه قبل مواجهة مونتيري المكسيكي، التي تقام بعد غدٍ السبت في الإمارات، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وغادر عمار حمدي لاعب وسط الأهلي مران فريقه، اليوم الخميس، لتعرضه لإصابة قوية في الركبة، وانتقل اللاعب بصحبة طبيب الأهلي لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رنين على الركبة.

إصابة قوية لعمار حمدي في الركبة.. واللاعب يخضع للفحص الطبي في أحد المستشفيات💔🦅 pic.twitter.com/4xCwIXy6h2 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 3, 2022

وشهد مران الأهلي مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق بالكرة، كما خاض بيرسي تاو تدريبات خفيفة في صالة الجمنازيوم.

ويعاني الأهلي عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه بسبب الإصابات، على رأسها صلاح محسن وبيرسي تاو ومحمد محمود وحسام حسن وأكرم توفيق، بخلاف الثنائي أحمد نبيل وبدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ويفتقد الأهلي أيضا خدمات اللاعبين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي، وهم محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف.

وأمس الأربعاء، أعلن الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث غاب عن مران الفريق بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها إيجابية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها موسيماني بكورونا، إذ حدثت المرة الأولى في 2020، وتم نقله للمستشفى في هذا الوقت وخضع لبروتوكول العلاج من الإصابة حتى تم شفاؤه.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا، بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وسبق أن شارك الأهلي في كأس العالم للأندية 6 مرات، أعوام 2005 و 2006و 2008 و 2012 و 2013 و 2020.

وتفتتح مباريات كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي، ثم يلعب الأهلي ومونتيري يوم 5 فبراير.

ويلعب الهلال السعودي بطل آسيا يوم الأحد 6 فبراير مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيري، ويلعب بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري.

ويستهل تشيلسي مشواره في البطولة من نصف النهائي يوم 9 فبراير بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والجزيرة أو بيري.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم 12 فبراير.