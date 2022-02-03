الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب (أوليمبي) بالعاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والكاميرون في ختام دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب السنغال بشكل رسمي إلى نهائي البطولة القارية بتغلبه أمس الأربعاء على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1 ليضرب موعدًا مع أحد المنتخبين اللذين يتقابلان مساء اليوم الخميس مصر أو الكاميرون.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب (أوليمبي) في العاصمة الكاميرونية ياوندي بصافرة الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار المنتخبين

تصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة الأولى بالفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 والتغلب على إثيوبيا بنتيجة 4-1 وتعادل مع الرأس الأخضر بنتيجة 1-1 وحصد 7 نقاط.

وفاز منتخب الكاميرون على جزر القمر بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر ثم تخطى المنتخب الكاميروني عقبة جامبيا بنتيجة 2-0 في دور الثمانية.

وحقق المنتخب الكاميروني 4 انتصارات وتعادل مرة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة بقيادة مدربه البرتغالي توني كونسيساو ، وسجل الأسود 11 هدفاً واستقبلوا 4 أهداف في 5 مباريات.

وصعد المنتخب المصري وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 1-0 ثم الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 وتحقيق الفوز بالنتيجة ذاتها على السودان.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في ثمن النهائي ثم تغلب على المغرب بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات في البطولة بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش ، وحقق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر في مباراة وحيدة.. وسجل الفراعنة 4 أهداف واستقبلوا هدفين.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي مصر والكاميرون رسمية وودية، فالمنتخبان تقابلا في 13 مواجهة رسمية في كل المسابقات.

وفاز المنتخب المصري 5 مرات مقابل 4 انتصارات للكاميرون و4 تعادلات.

وعلى صعيد كأس الأمم الأفريقية، تقابل المنتخبان 9 مرات وفاز منتخب مصر في 3 مناسبات مقابل 4 للكاميرون وتعادلين.

وبدأت اللقاءات بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1984 وفاز منتخب مصر بهدف سجله طاهر أبوزيد بمرحلة المجموعات ثم تقابلا في نهائي نسخة كأس الأمم الأفريقية 1986 وتعادلا دون أهداف ثم فاز الفراعنة بنتيجة 5-4 وحسموا اللقب.

وتقابل المنتخبان في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1987 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ولكن منتخب الكاميرون حقق فوزه الأول في كأس الأمم الأفريقية 1988 بهدف روجيه ميلا.

وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة بمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بعدما سجل فرونسوا أومام بيك من ضربة جزاء وألفونس تشامي وأحرز علي ماهر للفراعنة ثم فاز منتخب الكاميرون في ربع نهائي نسخة 2002 بهدف باتريك مبوما وتعادلا في أمم أفريقيا 2004.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2006 وفاز منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-2 بعدما سجل محمد شوقي وأحمد حسن وطارق السيد وأحرز صامويل إيتو ثنائية الأسود بينما تعادلا في الكاميرون بهدف لكل منهما وسجل للكاميرون رودلف دوالا وأحرز محمد شوقي لمنتخب مصر.

وتقابل المنتخبان في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 وفاز الفراعنة بنتيجة 4-2 بعدما سجل للمنتخب المصري حسني عبدربه ومحمد زيدان ”هدفين لكل منهما“ وأحرز صامويل إيتو ثنائية الأسود ثم تجدد الموعد في النهائي وفاز منتخب مصر بهدف محمد أبوتريكة.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 بعدما سجل أحمد حسن في مرماه ولكنه تعادل للفراعنة ثم سجل محمد ناجي جدو وأحمد حسن للفراعنة، وفاز الأسود بنتيجة 2-1 في نهائي نسخة 2017 بعدما تقدم محمد النني للفراعنة وسجل للكاميرون نيكولاس نكولو وفينسنت أبوبكر.

كيروش قبل مباراة مصر ضد الكاميرون بساعات: "الحرب مستمرة من خلف الكواليس" https://t.co/TeULAyWRbo pic.twitter.com/RZn2nlOhU9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

أسلحة الفراعنة

يدخل منتخب مصر اللقاء باحثًا عن التأهل للمباراة النهائية أملاً في حصد اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه.

وأشعل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أجواء المواجهة بعد أن رد على تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني والذي أكد أن المباراة ستكون بمثابة حرب ولكن كيروش رفض هذا المصطلح مشيراً إلى أن كرة القدم ليست حرباً.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يحترم منتخب الكاميرون ولكنه لا يخشاه مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً عن تقدم الاتحاد المصري بشكوى ضد تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة اللقاء.

ويغيب عن منتخب مصر المدافع أحمد حجازي للإصابة ومروان داوود للإيقاف بجانب محمد الشناوي حارس المرمى وأكرم توفيق للإصابة، وشارك محمد أبوجبل حارس المرمى في المران الأخير معلناً جاهزيته بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويعتمد المنتخب المصري على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل أو محمد صبحي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط محمد النني وبجواره عمرو السولية وحمدي فتحي بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

أنياب الأسود

يخوض المنتخب الكاميروني المواجهة ،أيضًا، باحثًا عن تحقيق الفوز على حساب مصر وحصد الانتصار الذي يؤهله للنهائي.

وقال المدرب البرتغالي توني كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون في المؤتمر الصحفي إن فريقه درس أوراق منتخب مصر جيدًا ويعلم تمامًا أنه يواجه المنتخب الأكثر تتويجًا بلقب الكان ولكنه سيلعب للفوز.

وأشار إلى أن محمد صلاح لاعب مهم ويصنع الفارق ولكن كل تركيزه ينصب على ضرورة العمل الجماعي وإحداث التوازن في واجبات الفريق.

ويعتمد منتخب الكاميرون على تشكيلة تضم حارس المرمى أندريه أونانا وأمامه رباعي خط الدفاع جان شارل كاستيليتو وميشيل نجادو وكولينز فاي ونوهو تولو.

ويقود خط الوسط صامويل أوم جويت وأمامه زامبو أنجويسا وعلى الأطراف نيكولاس مومي ومارتن هونجلا مع ثنائي الهجوم فينسنت أبوبكر وكارل إيكامبي.

وقال حمادة صدقي المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر لـ“إرم نيوز“ إن المباراة بين مصر والكاميرون ستكون صعبة وحافلة بالتفاصيل المهمة والصغيرة خاصة في التعامل مع الكرات العرضية.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يجب عليه أن يتعامل بحذر ولكن بلا خوف وبتركيز شديد في الكرات المرتدة والتسديد البعيد على المرمى مؤكدًا أن إيقاف خطورة فينسنت أبوبكر يأتي من خلال التعامل المميز مع الأطراف.