كيروش قبل مباراة مصر ضد الكاميرون بساعات: "الحرب مستمرة من خلف الكواليس"

واصل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته النارية، قبيل مباراة فريقه المصيرية أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ووجه كارلوس كيروش رسالة للاعبي المنتخب الوطني المصري قبل لقاء الكاميرون، قال فيها ”شباب منتخب مصر، الحرب مستمرة من خلف الكواليس بكل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا“.

وأضاف ”نحن نواجه فقط ألعابا ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا. الحقيقة فقط أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماستنا لأداء أفضل. ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماسة والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا“.

وتابع ”الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كارلوس كيروش بهذه الصيغة، حيث رد في وقت سابق على تصريحات صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي وصف مباراة منتخب بلاده ضد الفراعنة بـ“الحرب“.

قال كيروش قبل انطلاق تمرين المنتخب المصري، يوم الثلاثاء الماضي ”كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا“.

وأضاف ”الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب“.

كيروش لإيتو: الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب. — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) February 1, 2022

كما قرر كيروش أمس الأربعاء إيقاف التدريبات، وذلك بوجود طائرة ”درون“ تحلق في سماء ملعب التدريب، قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فإن كيروش لاحظ وجود طائرة دون طيار ”درون“ تحلق فوق ملعب تدريب المنتخب المصري، دون أي صفة، ما أجبره على إيقاف التدريب.

واشتكى كيروش لأحد المسؤولين التابعين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، الذي رد بدوره على أنها مسألة أمنية فقط ولا علاقة لها بتدريب الفراعنة.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الكاميروني اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون، وتختتم يوم السادس من الشهر الجاري.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بالفوز على المغرب، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على غامبيا.

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.