نادي الاتحاد يعترف بعدم تسديد مستحقات فيصل الخراع

فجّر نبيل آل سهيل، محامي فيصل الخراع لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، مفاجأة قوية بعد أن انتزع اعترافًا من نادي الاتحاد، أقر فيه بعدم تسديد رواتب اللاعب البالغة 700 ألف ريال، في رده عبر لجنة الكفاءة المالية.

وقال نبيل آل سهيل محامي الخراع لصحيفة ”الرياضية“ إن نادي الاتحاد لم يسدد المبلغ بحجة وجود خطأ حسابي في القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي.

وأضاف: ”لو كان في القرار خطأ حسابي كما يدعي الاتحاد فلماذا لم يقدم طلب تصحيح خلال المهلة الممنوحة بعد صدور الحكم، وفق لائحة مركز التحكيم الرياضي“.

وأكد محامي الخراع في تصريحاته أنه سيتوجه إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للحصول على مستحقات الخراع، كون رد الاتحاد احتوى على جملة من الأخطاء الإجرائية دون سند قانوني.

الاتحاد السعودي: فيصل الخراع ليس له مستحقات وسنتوجه للقضاء حفاظا على حقوق النادي https://t.co/RUmXek5Yct pic.twitter.com/WrrNz7Xiv6 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وكان فيصل الخراع قد أكد أن لديه مستحقات متأخرة لدى إدارة العميد، وشكك في حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب هذا الأمر.

ورد الاتحاد في بيان رسمي على هذا الاتهام قائلا: ”إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين لمستحقاته، وما تم تداوله بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك“.

وأضاف: ”فإننا حرصا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عام، نؤكد عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لإحدى الصحف المحلية، وأنه لا يوجد أي مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد، منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية، ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا، والدوافع نحو ذلك“.

وتابع الاتحاد: ”وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد، وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة ولا تمس الموضوع بصلة ونشرها إعلاميا، فإننا في دولة تحترم القانون ولدينا قضاء عادل ومرجعية واضحة، ولن نترك كائنا من كان أن يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظا على حقوق النادي“.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/SRYWCnFJG6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 24, 2022

وخاطب نبيل آل سهيل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مندهشًا من حصول الاتحاد على الرخصة المالية، دون أن يسدد مستحقات اللاعب القديمة.

وقال محامي الخراع إن لاعب نادي الجيل الحالي لم يحصل على 700 ألف ريال سعودي، قيمة آخر مستحقات واجبة له من الاتحاد.

من جانبه، رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حساب ”الإعلام والاتصال“ الرسمي على موقع ”تويتر“، على الأزمة المثارة، موضحا أن فيصل الخراع حصل على مستحقاته المالية كافة من الاتحاد، موضحًا أنه لا توجد قضايا بين الطرفين منظورة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.