تضم العائدين والناشئين.. الزمالك يقيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية

أعلن نادي الزمالك المصري عن قيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم.

ويفتتح الزمالك مشواره بدوري أبطال أفريقيا، يوم 12 فبراير الجاري، بمواجهة بيترو أتلتيكو في استاد القاهرة.

وجاء قيد هؤلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية بعد التشاور بين إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا أعلن من خلاله إنهاء إجراءات قيد كل من: عمر السعيد، والإيفواري رزاق سيسيه، والمغربي محمد أوناجم، والحارس الصاعد السيد عطية، وحسام أشرف، وماجد هاني، ومحمد طارق، في القائمة الأفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوي المغربي، وبيترو أتلتيكو، وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد، يوم 12 فبراير الجاري، موعدًا للقاء الزمالك، وبيترو أتلتيكون في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة على استاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد “ كاف“، يوم 19 فبراير، موعدًا لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وودّع الزمالك منافسات كأس الرابطة المصرية، بعد أن خسر أمام فريق طلائع الجيش 1-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ويودع فريقا الزمالك والطلائع البطولة.