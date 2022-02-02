مباراة مصر والكاميرون.. طائرة "درون" تتسبب في إيقاف تدريب الفراعنة (فيديو)

قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، إيقاف التدريبات، وذلك بوجود طائرة ”درون“ تحلق في سماء ملعب التدريب، قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الكاميروني غداً الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون، وتختتم يوم السادس من الشهر الجاري.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فإن كيروش لاحظ وجود طائرة بدون طيار ”درون“ تحلق فوق ملعب تدريب المنتخب المصري، دون أي صفقة، ما أجبره على إيقاف التدريب.

واشتكى كيروش لأحد المسؤولين التابعين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، الذي رد بدوره على أنها مسألة أمنية فقط ولا علاقة لها بتدريب الفراعنة.

يذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فرضت عقوبات على لاعبين ومسؤولين في المنتخبين المصري والمغربي، على خلفية اشتباكات مواجهتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

اللجنة اتهمت الأطراف المعنية، في بيان، بـ“سوء السلوك في المباراة“، وذلك بناء على تقرير مراقبي المباراة.

وأفاد التقرير بحدوث مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعبين المغربي سفيان بوفال والمصري مروان داوود.

وقررت اللجنة إيقاف مروان داود لاعب منتخب مصر مباراتين، وروجيرو سانتوس مساعد البرتغالي كارلوس كيروش 4 مباريات، وفرضت غرامة على الاتحاد المصري 10 آلاف دولار، كما تم إيقاف سفيان شكلا وسفيان بوفال، ثنائي منتخب المغرب، مباراتين بسبب سوء السلوك في المباراة، وأيضا تغريم الاتحاد المغربي 10 آلاف دولار.

وأقرت لجنة الانضباط أيضا غرامة مالية 100 ألف دولار على الاتحاد المصري، مع إيقاف التنفيذ لـ 50 ألف دولار؛ لـ“خرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بالبطولة؛ بسبب غياب كيروش وعمرو السولية عن المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب.

"كاف" يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة 100 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ لـ50 ألف https://t.co/fxFRyFmDjg pic.twitter.com/Vz3hHfdH6h — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

الشناوي: مواجهة الكاميرون صعبة.. ومحمد صلاح ”رمز“

في نفس السياق، أكد حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي أن مواجهة الكاميرون، المقرر لها مساء غد الخميس، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ستكون صعبة للغاية.

وقال الشناوي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: إن مباراة الكاميرون صعبة للغاية، و“هدفنا تقديم أداء يليق باسم منتخب مصر صاحب التاريخ الكبير في القارة“.

وأضاف: ”هدفنا تقديم عرض جيد والتأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية، نحترم كل المنتخبات الأفريقية وهدفنا الفوز“.

وأوضح: ”محمد صلاح رمز كبير لنا كلاعبين، وهو الأفضل حالياً في العالم، البعض يتحدث عن أنه من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لكن بالنسبة لي صلاح هو الأفضل في العالم، هو فخر لنا ولشعب مصر بالكامل، ومتواضع وقريب منا ويتمنى أن نتوج معاً باللقب“.

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز في بطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.