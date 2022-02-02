موسيماني: أتمنى مواجهة الجزيرة الإماراتي ودياً.. ولا يمكننا تجاهل التاريخ أمام مونتيري

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، عدة رسائل مهمة قبل انطلاق مشوار فريقه ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات يوم السبت المقبل ضد مونتيري المكسيكي.

وقال موسيماني في حوار لقناة (أبوظبي الرياضية) إن هناك بعض الأشياء تحدث لسبب ما لكن علينا أن نكون إيجابيين وننظر للأمام.

ستاد آل نهيان جاهز لمونديال الأندية

مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير هي أولى المباريات التي يستضيفها الملعب في البطولة #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/qzgBe6oQzt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 2, 2022

وعلق موسيماني على الغيابات التي تضرب صفوف فريقه قبل لقاء مونتيري قائلاً:“ لا يجب توجيه الشكوى تجاه أي شيء لأنك يوم المباراة لديك 11 لاعب في الملعب وأيضاً 5 تبديلات وهذا كاف لخوض المباراة فما الفائدة من الشكوى“.

وأضافك“ الكل يعلم أن الأهلي فريق كبير وجيد ظهرنا بشكل جيد في النسخة الماضية في قطر.. نعم لدينا لاعبين غائبين ولكن لدينا لاعبين جيدين أيضاً معي ونستطيع الظهور بصورة جيدة“.

ويفتقد الأهلي جهود لاعبيه الدوليين مع منتخب مصر الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وهم محمد الشناوي حارس المرمى وعمرو السولية وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد شريف.

ويغيب أيضاً أكرم توفيق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي والجنوب أفريقي بيرسي تاو وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود بسبب الإصابات بخلاف الثنائي المغربي بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لمضاعفات فيروس كورونا.

وعن مواجهة مونتيري المكسيكي، قال موسيماني:“ لا يمكننا تجاهل التاريخ لكي أكون أميناً عندما نظرت لنتائج الأهلي أمام مونتيري وجدت أن النتائج لم تكن جيدة ولكني أقول إن لدينا الفرصة لتصحيح الأخطاء ونحترم التحديات سنواجههم وهم بفريق كامل وسنغير التاريخ ولدي ثقة في ذلك“.

وخسر الأهلي مواجهتين سابقتين ضد مونتيري بنتيجة 2-0 في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012 وبنتيجة 5-1 في نسخة المونديال 2013.

وأكد موسيماني أنه يملك فريقاً جيداً كما أن الأهلي نادي كبير وفي آخر 5 بطولات دولية عدنا بميداليات أحرز 4 ذهبيات في دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي كما حقق برونزية في مونديال الأندية.

وأضاف: “ لماذا لا نثق أننا نستطيع تحقيق ميدالية بلون مختلف بمونديال الأندية؟“.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية مرتين في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية عامي 2006 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه و2020 مع موسيماني.

شاهده كاملاً عبر تطبيق #أبوظبي_الرياضية..

لقاء خاص "مترجم" مع #موسيماني مدرب #الأهلي المصري

يتحدث فيه عن الديربي الكبير أمام الزمالك وحظوظ الأهلي في المنافسة بـ #كأس_العالم_للأندية شاهد اللقاء كاملا عبر تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً https://t.co/v705iuxDTm pic.twitter.com/JgfLVIcfE4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 2, 2022

وتابع المدرب الجنوب أفريقي:“ خضنا في العاميين الماضيين مباريات كبيرة ضد الزمالك وأطلق عليه ديربي القرن لأنها مباراة ربما لن تحدث مرة آخرى في نهائي دوري الأبطال، وشاهدنا الأهلي في كازبلانكا ولعبنا هناك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي كما لعبنا أمام نهضة بركان في قطر ومرة آخرى أمام الرجاء“.

وأضاف: “ أيضاً شاهدنا الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بعد 6 أسابيع من فوزه على برشلونة بنتيجة 8-2 والكل علق ماذا سيحدث أمام الأهلي ولكنهم سجلوا هدفاً وبعدها الهدف الثاني في 86 دقيقة“.

وتابع:“ نحن أقوياء وهزمنا بطل البرازيل وهذه المواجهة أثبتت ما يستطيع الأهلي فعله في المباريات الودية وأعتقد أن بمقدورنا تقديم أداء جيد“.

وأشار موسيماني إلى أنه كان يتوقع مواجهة الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية قائلاً:“ توقعت مواجهة شقيقنا الجزيرة واللعب ضد ابني وليس لاعبي السابق سيريرو والذي وجه لي رسالة جميلة ولكن للأسف ذلك لم يحدث“.

وأضاف:“ كانت ستكون مباراة جميلة وربما نعوضها بمباراة ودية لاحقا نأتي أبوظبي ونواجه الجزيرة فهو فريق جيد وتابعته عبر شاشات التلفاز“.