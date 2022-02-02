شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

رد صابر زكي شقيق عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق على الأنباء التي ترددت حول مرض شقيقه ودخوله في غيبوبة.

وقال شقيق عمرو زكي لـ“إرم نيوز“ إنه لا صحة لدخول شقيقه في غيبوبة وكل ما يثار حول تدهور حالته الصحية غير صحيح بالمرة.

وأوضح أن عمرو بحالة صحية جيدة وتجاوز آثار الحادث الذي تعرض له في أثناء قيادة سيارته مؤكدا أن شقيقه يعاني فقط بعض الآلام في الظهر والرقبة ويخضع للعلاج بصفة مستمرة تحت إشراف طبي.

في الوقت الذي قال فيه مجدي عطوة لاعب الزمالك الأسبق وأحد المقربين من عمرو زكي لـ“ إرم نيوز“ إن الأخير بالفعل يعاني منذ فترة من حالة نفسية سيئة.

وأوضح أن عمرو زكي فوجئ بتجاهل تام من أبناء جيله وابتعد عن مجال كرة القدم بعد الاعتزال وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وكان إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر الأسبق أثار الجدل حول الحالة الصحية للبلدوزر عمرو زكي بتغريدة عبر تويتر طالب خلالها أبناء جيل عمرو زكي بالتواصل معه والاطمئنان عليه.

ولعب عمرو زكي لعدة أندية داخل وخارج مصر على رأسها الزمالك وإنبي والمنصورة والمقاولون، بخلاف خوضه تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان وهال سيتي.

ولعب أيضا عمرو زكي في الرجاء المغربي والعهد اللبناني وايلازج سبور التركي.