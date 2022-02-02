بعد أنباء دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد يوضح تفاصيل حالة عمرو زكي الصحية

أثير جدل خلال الساعات الماضية عن الحالة الصحية لنجم منتخب مصر والزمالك السابق، عمرو زكي، بسبب ما كتبه زميله السابق إبراهيم عبر حسابه على ”تويتر“.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الموثق على تويتر ”ياريت كل اللي من جيلنا سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو إعلاميين أن يسألوا ويطمئنوا على النجم عمرو زكي“.

وأثارت التغريدة جدلا خصوصا في ظل اختفاء عمرو زكي عن الظهور الإعلامي أو التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا.

وقام أحد المتابعين بتوجيه سؤال لإبراهيم سعيد عن شائعات ترددت عن دخول عمرو زكي في غيبوبة، ليرد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، قائلا ”والله ما عارف فعلا وتليفوناته مغلقة وآخر مكالمة كانت نفسيته تعبانة وكان في حالة اكتئاب ربنا يشفيه ويعافيه دعواتكم“.

فيما أشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعب الملقب بـ“البلدوزر“ يعاني من حالة نفسية سيئة وصلت إلى الاكتئاب بسبب عدم تواصل زملائه السابقين معه في الفترة الماضية بالإضافة إلى معاناته من آلام في الظهر والرقبة بسبب الحادثة التي تعرض لها.

وكان نجم الزمالك السابق، تعرض في أواخر أغسطس 2019 لحادث مروع بسيارته تهشمت على إثرها السيارة ونجا من الحادث بأعجوبة بعد تعرضه لإصابات عظمية وكدمات.

ونُقل عمرو زكي على إثر هذا الحادث إلى المستشفى التي مكث فيها فترة 6 أشهر قبل تعافيه وخروجه منها.

وعن معاناته مع الإصابة قال في لقاء آنذاك على قناة الزمالك ”تعرضت لـ55 غرزة في رأسي، بالإضافة إلى وجود نزيف داخلي في بطني، استمر حتى وصلت إلى القاهرة، وشرخ في الرقبة قريب من الكسر، وشرخ في الحوض، وإصابات في قدمي“.

عمرو زكي، البالغ 38 عاما“، لعب للمنصورة وفي عام 2003 تعاقد معه نادي إنبي قبل بلوغه العشرين من عمره واستدعاه مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة في كأس الأمم الأفريقية 2006 وأسهم في فوز الفراعنة باللقب الأفريقي، وتعاقد مع لوكوموتيف موسكو، ثم عاد إلى مصر وتعاقد مع الزمالك.

استمر عقد عمر زكي مع الزمالك من 2006 إلى 2012، وكانت أبرز محطاته في مسيرته، إعارته إلى نادي ويغان الإنجليزي موسم 2008-2009، وأحرز 10 أهداف في وقت قياسي.