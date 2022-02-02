الأهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن النادي الأهلي المصري عن إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث غاب عن مران الفريق اليوم بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس إيجابية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، موضحًا أبوعبلة أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها موسيماني بكورونا، إذ حدثت المرة الأولى في 2020، وتم نقله للمستشفى في هذا الوقت وخضع لبروتوكول العلاج من الإصابة حتى تم شفاؤه.

ويستعد الأهلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي تبدأ يوم الخميس المقبل.

لقطات من مران الأهلي الأول في أبو ظبي استعدادًا لمونديال الأندية 📸🦅💪 pic.twitter.com/Seu3y9VKM8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2022

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويواجه الأهلي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في دور الثمانية للبطولة، وإذا حقق الفوز ضد منافسه المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير، أو يخوض مواجهة المركز الخامس لو خسر ضد مونتيري يوم 9 فبراير.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن قائمته للعب كأس العالم للأندية والتي ضمت 22 لاعبا، بجانب 6 لاعبين دوليين موجودين مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وتُوج بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة في قطر على حساب فريق تيغري المكسيكي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية إلى جانب الأهلي كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، وتشيلسي الإنجليزي، وبيراي من دولة تاهيتي، ومونتيري المكسيكي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

ويعاني الأهلي بطل آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا من غياب حارسه الدولي محمد الشناوي للإصابة مع المنتخب المصري المشارك حاليا في كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب لاعب الوسط الدولي حمدي فتحي والظهير الأيمن أكرم توفيق والجنوب أفريقي بيرسي تاو للإصابة أيضا، فضلا عن باقي العناصر الموجودة مع المنتخب المصري في الكاميرون.