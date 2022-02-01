"كاف" يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة 100 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ لـ50 ألف

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تغريم الاتحاد المصري 100 ألف دولار التنفيذ بسبب غياب المدرب كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا.

وأصدر الكاف بيانًا أعلن فيه توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري 100 ألف ولار، منهم 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ.

ويما يلي نص بيان الكاف بعقاب الاتحاد المصري:

فرضت لجنة CAF للانضباط غرامة قدرها 100000 دولار أمريكي، مع إيقاف التنفيذ لـ 50000 دولار أمريكي، على الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) لخرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية.

يأتي ذلك بعد أن غاب الاتحاد المصري لكرة القدم عن حضور المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير 2022 قبل مباراتهم ضد المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو، والتي تعد جزءًا من التزامات جميع الفرق المشاركة.

انتظرت وسائل الإعلام وأصحاب حقوق CAF قرابة ساعتين حتى وصول مصر لحضور المؤتمر الصحفي المقرر.

أمام اتحاد كرة القدم المصري 60 يومًا لدفع غرامة قدرها 50000 دولار أمريكي.

تم تعليق الـ 50000 دولارًا أمريكيًا الأخرى بشرط عدم إدانة اتحاد مصر لكرة القدم بارتكاب واقعة مماثلة خلال كأس الأمم الأفريقية نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات CAF على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق ، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.