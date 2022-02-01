كيروش ردا على صامويل إيتو: الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على أبواب الملاعب

رد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، على تصريحات صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي وصف مباراة منتخب بلاده ضد الفراعنة بـ“الحرب“.

ووفقا لما ذكره مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“ في الكاميرون، عمرو فهمي، عبر حسابه على ”تويتر“ فقد قال كيروش قبل انطلاق تمرين المنتخب المصري، اليوم الثلاثاء: ”كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا“.

وأضاف: ”الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب“.

كيروش لإيتو: الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب. — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) February 1, 2022

وقصد كيروش من كلامه الحادثة التي توفي على إثرها 8 مشجعين بسبب تزاحمهم قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن النهائي، خارج إستاد أوليمبي، الذي سيشهد مباراة الفراعنة والأسود غير المروضة.

وكان إيتو قد قال خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة جامبيا: ”كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب، الحرب، هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل“.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

بينما ستقام المباراة الأخرى ضمن الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من البطولة القارية، غدا الأربعاء، وستجمع منتخبي بوركينا فاسو والسنغال.

مباراة مصر والكاميرون.. الاتحاد المصري يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة اللقاء https://t.co/9QB6e03W7E pic.twitter.com/8Df0VmtZ1s — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

احتجاج على بكاري جاساما

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون.

ويبدو أن تعيين جاساما أثار غضب الاتحاد المصري الذي احتج على تعيينه لإدارة المباراة دون توضيح الأسباب.

وقال اتحاد القدم المصري في بيان رسمي: ”قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر، المقررة إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون“.

وأضاف في بيانه: ”كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمنت كل منهما ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها“.