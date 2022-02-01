مباراة مصر والكاميرون.. الاتحاد المصري يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة اللقاء

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون، بعد غد الخميس.

ويبدو أن تعيين جاساما أثار غضب الاتحاد المصري الذي احتج على تعيينه لإدارة المباراة دون توضيح الأسباب.

وقال اتحاد القدم المصري في بيان رسمي: ”قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر، المقرر إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون“.

وأضاف في بيانه: ”كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمنت كل منهما ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها“.

ويواصل المنتخب المصري، الفائز باللقب القاري سبع مرات، استعداداته للقاء أصحاب الأرض في قبل النهائي على استاد أولمبي في ياوندي.

وأشارت تقارير صحفية مغربية ومصرية إلى حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب فوز مصر 2-1 على المغرب، بعد وقت إضافي في مباراة دور الثمانية، يوم السبت الماضي.

وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة؛ بسبب الزحام المروري.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية، وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية، يوم الأحد، بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.