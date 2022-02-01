الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية

سقط الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية.

وفي نفس الجولة حقق غزل المحلة فوزًا صعبًا على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

كما فاز إنبي على فاركو بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات اليوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة.

بذكريات الماضي الجميل، غزل المحلة يقدم أدآء بطولي ليتصدر المجموعة ويعبر إلى المراحل النهائية. 💪 تهانينا لزعيم الفلاحين. 🔵🙏 #رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL | #EPLCup pic.twitter.com/ZB9d8NSh6E — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) February 1, 2022

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، بعد فوز المحلة وإنبي.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية:

1- فيوتشر.

2- الإسماعيلي.

3- إنبي.

4-غزل المحلة.