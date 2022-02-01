رياضة

الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
تاريخ النشر: 01 فبراير 2022 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 01 فبراير 2022 18:10 GMT

الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية

اكتمل عقد الفريق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، بعد فوز المحلة وإنبي.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سقط الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية.

وفي نفس الجولة حقق غزل المحلة فوزًا صعبًا على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

كما فاز إنبي على فاركو بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات اليوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، بعد فوز المحلة وإنبي.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية:

1- فيوتشر.

2- الإسماعيلي.

3- إنبي.

4-غزل المحلة.

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