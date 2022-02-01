فوزي البنزرتي لـ"إرم نيوز": مهمة منتخب مصر أمام الكاميرون ليست مستحيلة.. وتونس خيبت الآمال

كشف فوزي البنزرتي، المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على بلوغ الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا 2022، وإنقاذ ماء وجه الكرة العربية، وذلك على الرغم من أن مباراته أمام منتخب البلد المنظم الكاميرون في الدور نصف النهائي لن تكون سهلة بالمرة.

وقال البنزرتي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، يوم الثلاثاء: ”سيكون المنتخب المصري أمام فرصة تاريخية لبلوغ النهائي، لكن مهمته ليست سهلة بالمرة أمام منتخب الأسود غير المروضة، سيكون صاحب الأرض بوصفه البلد المنظم، فضلا عن المساندة الجماهيرية التي سيجدها في مباراة نصف النهائي“.

وشدد البنزرتي، الذي أشرف على المنتخب التونسي في ثلاث مناسبات، وخاض معه نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختي 1994 و2010، على أن منتخبي مصر والكاميرون هما الأفضل حتى الآن، وأن المنتخب المتأهل من الدور نصف النهائي ستكون فرصته كبيرة في التتويج بلقب النسخة الـ33 من البطولة.

وتابع: ”إذا كان خلف المنتخب الكاميروني جماهيره، خصوصا الدعم الكبير الذي يقدمه النجم السابق ورئيس الاتحاد صامويل إيتو، فإن منتخب مصر يستمد قوته من روح المجموعة، كما يعول أيضا على إمكانيات نجمه محمد صلاح الذي قدم مستوى لافتا حتى الآن في البطولة، وساهم بشكل فعال في بلوغ الفراعنة الدور قبل النهائي، صلاح كان رائعا بالفعل، وقاد مصر بامتياز لهزيمة منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، وأتوقع أن يواصل عروضه اللافتة أمام الكاميرون“.

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مباراة مصر ضد الكاميرون؟ https://t.co/mBXlZU34gY pic.twitter.com/UwP7eHLlAw — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وبخصوص انسحاب المنتخب التونسي من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام بوركينا فاسو، مساء السبت الماضي، قال البنزرتي: ”منتخب تونس خيب الآمال وخروجه من البطولة كان مهينا، لم يقدم نسور قرطاج ما يؤكد أنهم من المنتخبات الكبيرة، والمراهنة على بلوغ الأدوار الأولى في النهائيات، كما وقع الجهاز الفني في أخطاء عدة أفقدت المجموعة الاستقرار المطلوب“.

ويرى المدرب الحالي لنادي الاتحاد المنستيري التونسي أن ”نسور قرطاج تعرضوا للعديد من العراقيل في أمم أفريقيا 2022، التي كان أبرزها إصابة أكثر من 13 لاعبا بفيروس كورونا، لكن ذلك لا يبرر الوجه الشاحب الذي ظهر به اللاعبون في النهائيات، خصوصا في المباراة الأخيرة أمام منتخب بوركينا فاسو، المشاركة التونسية كانت دون مستوى التطلعات تماما“.

وتعليقا على طرح اسمه للعودة إلى الإشراف على منتخب تونس بعد قرار اتحاد كرة القدم إقالة المدرب منذر الكبير، نفى البنزرتي كل التقارير التي تحدثت عن ترشيحه لهذا المنصب.

وأشار: ”لم يتصل بي أي طرف من اتحاد الكرة، سبق أن دربت المنتخب في ثلاث مناسبات، أما الآن فسأترك الأمر للوقت، حاليا لم أتواصل مع الاتحاد ولكن لكل حادث حديث“.

وكان فوزي البنزرتي، البالغ 70 عاما، درب منتخب تونس في 1994 و2010 و2018، كما درب عدة أندية تونسية مثل الترجي التونسي والنادي الأفريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري، كما درب فريقي الرجاء والوداد المغربيين، والمنتخب الليبي، وخلال هذه المسيرة الطويلة أحرز البنزرتي عديد الألقاب التي جعلته المدرب العربي الأكثر تتويجا.