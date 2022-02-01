ما حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مباراة مصر ضد الكاميرون؟

زعمت تقارير صحفية كاميرونية، أن النجم المصري محمد صلاح قائد ”الفراعنة“ في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إصيب بكوفيد-19 قبل يومين على مواجهة الكاميرون في استاد أولمبي في ياوندي بالدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، هدفا وصنع آخر في الفوز على المغرب، كما كان صاحب هدف الفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستواجه آمال الكاميرون في النجاح بكأس الأمم الأفريقية، أول اختبار حقيقي في لقاء مصر بالدور قبل النهائي خلال بحثها عن أول لقب لدولة مضيفة خلال 16 عاما.

وعقب التغلب على جزر القمر وغامبيا، من المنتخبات الأقل تصنيفا، في مباراتين بأدوار خروج المغلوب تجد الكاميرون نفسها الآن أمام مواجهة أصعب في قبل النهائي أمام مصر، وستسبق هذه المواجهة مباراة بوركينا فاسو ضد السنغال الأولى في المربع الذهبي في استاد أحمدو أهيدجو في ياوندي.

والكاميرون هي الأكثر تسجيلا للأهداف بهذه النسخة، لكن الأداء لم يكن مقنعا وفي أغلب الأوقات كان باهتا، بينما فرضت مصر نفسها مرشحة قوية لنيل اللقب بعد اجتياز كوت ديفوار والمغرب في آخر مباراتين في دوري الستة عشر والثمانية.

وذكرت صحيفة ”afrique55“ الكاميرونية، أن صلاح البالغ عمره 29 عاما قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته ”إيجابية“ قبل خوض اللقاء المرتقب.

وهذا الأمر نفاه تماما الاتحاد المصري للعبة من خلال بيان أكد فيه أن بعثة المنتخب المصري بالكامل خضعت لمسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

وبذلك يتأكد عدم غياب أي لاعب عن منتخب مصر بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية، وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل دون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد الماضي، بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.