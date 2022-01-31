إيتو يشعل أجواء مباراة مصر والكاميرون بتصريحاته عن "الحرب" (فيديو)

أثار صاموئيل إيتو أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم ضجة كبيرة بتصريحاته للاعبي منتخب بلاده يوم الإثنين التي وصف فيها مواجهة مصر يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده ”بالحرب“.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيتو يتحدث إلى لاعبي الكاميرون قبل أحد التدريبات بعد يوم واحد من فوز مصر على المغرب 2/1 في دور الثمانية وتأهلها لمواجهة أصحاب الأرض في إستاد ليمبي في ياوندي، ويحفزهم قبل مواجهة أبطال القارة سبع مرات.

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1 — Joan Ngomba (@joanngomba) January 31, 2022

وقال إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب الكاميرون: ”كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب، هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة، الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث“.

وتأهلت الكاميرون إلى نضف النهائي بعد الفوز على غامبيا 2/ في دور الثمانية، بينما تغلب رفاق محمد صلاح على المغرب بعد وقت إضافي.

وفي المقابل تعهد لاعبو مصر بمواصلة القتال من أجل تخطي الكاميرون في نصف النهائي والتتويج باللقب القاري الثامن وتمديد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1/ على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010 بعد الفوز على غانا في النهائي 1/0، قدمت أداء قتاليا لتهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل دون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2/1 على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا https://t.co/gyO2c8vwdo pic.twitter.com/0QLcVTGTaH — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وقال صلاح عقب الفوز على المغرب عن مواجهة الكاميرون في نصف النهائي: ”نمتلك لاعبين شبابا وسنواصل التقدم. هدفنا هو إسعاد الشعب المصري… اللاعبون أعطوا كل ما لديهم، ويبذلون كل ما في وسعهم في كل مباراة وأتمنى أن نستمر في الانتصارات“.

وأضاف: ”البطولة صعبة وكل الفرق عانت، ورأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول والسنغال تأهلت من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد ونيجيريا كانت الأفضل في دور المجموعات ولكنها ودعت البطولة مبكرا (من دور الستة عشر). لا يمكن توقع أي مباراة، علينا التركيز فقط على مباراة الكاميرون“.