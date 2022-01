إيتو يشعل أجواء مباراة مصر والكاميرون بتصريحاته عن "الحرب" (فيديو)

أثار صاموئيل إيتو أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم ضجة كبيرة بتصريحاته للاعبي منتخب بلاده يوم الإثنين التي وصف فيها مواجهة مصر يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده ”بالحرب“.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيتو يتحدث إلى لاعبي الكاميرون قبل أحد التدريبات بعد يوم واحد من فوز مصر على المغرب 2/1 في دور الثمانية وتأهلها لمواجهة أصحاب الأرض في إستاد ليمبي في ياوندي، ويحفزهم قبل مواجهة أبطال القارة سبع مرات.

“It’s a War!”

Samuel Eto’o motivates the #indomitablelions 🇨🇲 ahead of their semi finals game with Egypt 🇪🇬 on February 3. pic.twitter.com/3vLbYh77A1

— Joan Ngomba (@joanngomba) January 31, 2022