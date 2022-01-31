ليكيب: حارس منتخب مصر الرابع صفع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

ألقت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الضوء على الأزمة التي أثيرت عقب مباراة منتخبي مصر والمغرب، مساء أمس الأحد، والتي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

ولعبت مصر والمغرب على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ وفاز المنتخب المصري بعد نهاية الوقت الإضافي بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة مشادات قوية ومشاجرة بين اللاعبين بسبب تدخل قوي بين مصطفى محمد وأشرف حكيمي وانتهى بإنذار كل منهما من قِبل حكم المباراة السنغالي، ماجيتي نداي.

ولكن عقب المباراة اندلعت مشادات أخرى بالقرب من غرف خلع الملابس وهو ما انتشر بعد نهاية المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بعض مقاطع الفيديو ولم يعرف أحد السر وراء ما حدث.

VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu'au bout… #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022

ولكن صحيفة ”ليكيب“ أشارت من خلال تقرير نشره الصحفي هيرفي بينو، عبر ”تويتر“ إلى أن الأزمة بدأت عندما قام محمود جاد، الحارس الرابع لمنتخب مصر، بصفع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، على وجهه ولكنه لم يكن يعلم بهويته، إذ كان يدافع عن مدرب منتخب مصر المساعد، ثم بدأت الفوضى في نفق الملعب.

ولم تذكر صحيفة ليكيب هوية مدرب منتخب مصر الذي كان في المشاجرة ولكن الحارس الرابع في الفراعنة هو محمود جاد، خاصة وأن محمد صبحي قد شارك في مباراة المغرب بعد إصابة محمد أبو جبل، ويعد هو الحارس الثالث.

وقد يكون حارس مرمى منتخب مصر مهددًا بالإيقاف، نتيجة مشادته مع نائب رئيس الكاف، وهو ما يزيد أزمة هذا المركز في صفوف الفراعنة.

ويعاني منتخب مصر من أزمة حادة في مركز حراسة المرمى بكأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة محمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، واحتمال غيابهما لنهاية البطولة، ويتواجد فقط في القائمة، محمد صبحي، ومحمود جاد.

Tout a commencé avec une baffe du 4e gardien sur Lekjaa, président de la fédération : il ne le connaissait pas, voulait défendre son entraîneur adjoint. Et ensuite le chaos… https://t.co/KIc8uaY2YP — Herve Penot (@hpenot_lequipe) January 30, 2022

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل دون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وقال محمد النني لاعب وسط آرسنال ”نحن هنا للوصول لأبعد مدى في البطولة. نحن سعداء بما قدمناه أمام المغرب، كنا متأخرين ولكن استطعنا العودة في النتيجة وحققنا الفوز“.

وأضاف النني متحدثا عن محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل هدفا وصنع الهدف الآخر أمام المغرب ”لدينا لاعب مميز جدا وهو محمد صلاح الذي هو أفضل لاعب في العالم“.

وأبلغ صلاح الصحفيين ”نمتلك لاعبين شبابا وسنواصل التقدم.

”هدفنا هو إسعاد الشعب المصري.. اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم، ويبذلون كل ما في وسعهم في كل مباراة وأتمنى أن نستمر في الانتصارات“.

وأضاف ”البطولة صعبة وكل الفرق عانت، ورأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول والسنغال تأهلت من دور المجموعات بعد تسحيل هدف وحيد ونيجيريا كانت الأفضل في دور المجموعات ولكنها ودعت البطولة مبكرا (من دور الستة عشر).

”لا يمكن توقع نتيجة أي مباراة، علينا التركيز فقط على مباراة الكاميرون“.

وقال لاعب الوسط عمرو السولية إن المنتخب المصري فعل كل شيء من أجل الفوز على المغرب.

وتابع ”تعاهدنا على الفوز وتحقيق اللقب وتحدثنا بين شوطي المباراة حول رغبتنا في الفوز. المباراة المقبلة صعبة وسنبدأ العمل من أجلها اعتبارا من الغد“.