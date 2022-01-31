موسيماني عن مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي: مستمر وسأبقى.. أريد ترك بصمة ولو صغيرة

أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري، عن رغبته في إكمال مسيرة قيادته للفريق الأحمر، في ظل وجود مفاوضات حالية لتجديد عقده مع الفريق الفترة المقبلة.

واستعاد موسيماني فكرة قدومه للأهلي في تصريحات تلفزيونية، قائلا ”محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يفعل كل شيء بشكل جيد، فهو بعد التعامل مع الكثير من المدربين الأوروبيين ومن أمريكا الجنوبية توجه لجنوب أفريقيا وقال هذا هو الرجل الذي يمكن أن يغير تاريخ الأهلي الذي فاز بالكثير من الألقاب في دوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف ”لم يكن لدي سيرة ذاتية كبيرة ولكنه (الخطيب) كان يعلم أن لدي فهمًا للمباريات والمنافسة في دوري الأبطال لكنه وثق بقدراتي وخاطر بالتعاقد معي ومنحني الفرصة ولكني موجود“.

وتابع ”هناك محادثات حاليا بشأن تجديد عقدي لكني مستمر وسأبقى، يشرفني أن يكون لدي فرصة لأدرب الأهلي، لهذا أريد ترك بصمة صغيرة بعد البصمة الكبيرة التي تركها البرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق)“.

كما علق موسيماني على عودة محمد عبدالمنعم للأهلي قادما من نادي فيوتشر، موضحا ”لم يخبرني أحد بذلك بشكل رسمي، الأخبار كان يتم تداولها ولم يكن لدي أشياء رسمية عن هذا الأمر، ولو حدث ذلك سنكون حصلنا على لاعب كرة قدم جيد“.

وتابع ”فقدت بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوي وحمدي وفتحي، هؤلاء اللاعبون الأساسيون بالنسبة لي وأيضًا فقدت بيرسي تاو، بجانب وجود بعض اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، وهم 7 أو 8 لاعبين، الأمر صعب علينا في الأيام المقبلة“.

واستطرد ”لا أعرف ما الذي سيحدث في كأس العالم للأندية، سأجعل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة آمنين من الإصابة بفيروس كورونا“.

وأشار ”سأذهب لكأس العالم للأندية مهما كانت الظروف صعبة والله سيساعدنا، ما يحدث لنا لا يصدق، وهذا اختبار لنا ولمكانة النادي الأهلي“.

وأكد موسيماني أن أغلى بطولة حققها مع الأهلي هي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها على حساب الزمالك، مشيرًا إلى أن تكرار تلك المباراة سيستغرق عمرا طويلا.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف الموسم داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا برفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبي كأس السوبر الأفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.