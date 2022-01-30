موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا

بلغت مصر دور نصف نهائي من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، الأحد، عقب فوزها على نظيرتها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره الكاميروني في دور نصف النهائي للبطولة، بعد أن بلغ أصحاب الأرض هذا الدور أيضًا، بعد الفوز على منتخب غامبيا بنتيجة (2-0).

وستكون هذه المباراة ”تاريخية“ للمنتخبين، حيث يسعى منتخب مصر للثأر بعد خسارة نهائي نسخة (2017) على يد الكاميرون بنتيجة (2-1)، فيما يريد ”الأسود“ استمرار النتائج الإيجابية وكسر سلسلة الهزائم أمام مصر والتي كان آخرها نسخة 2010 بأنغولا.

موعد مباراة مصر والكاميرون

سيلعب المنتخب المصري ضد نظيره الكاميروني في دور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل 3 فبراير 2022.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

كما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية من أجل مواجهته يوم الأربعاء المقبل.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد 6 فبراير المقبل.

بكاء محمد أبو جبل بعد إصابته خلال مباراة مصر والمغرب (فيديو) https://t.co/jjEu7I3wKk pic.twitter.com/oBAaGlix6d — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وأحرز محمد صلاح هدفا وصنع هدف الفوز ليقود مصر لقلب تأخرها إلى انتصار 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي وبلوغ قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

بدأ اللقاء بهجوم متبادل من الطرفين، أثمر عن هدف مُبكر جاء من ركلة جزاء نفذها سفيان بوفال بنجاح معلنا عن تقدم منتخب بلاده المغرب في الدقيقة 7، بعد خطأ ارتكبه أيمن أشرف على أشرف حكيمي داخل المنطقة المحظورة.

عقب الهدف المغربي كثف ”الفراعنة“ من محاولاتهم على مرمى ياسين بونو الذي تصدى لتصويبة رائعة حاول من خلالها أيمن أشرف تعويض خطأه في لقطة الجزاء.

وأبعد بونو فرصة خطيرة أخرى للمنتخب المصري حين حاول أحمد أبو الفتوح مباغتة الشباك المغربية بتسديدة قوية كان حارس مرمى إشبيلية حاضرا أمامها.

وواصل المنتخب المصري البحث عن التعديل في الشوط الثاني، وجاءت نتائجه بتسجيل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب بلاده عند الدقيقة 53 إثر ركلة زاوية وصلت الكرة منها إلى هداف الدوري الإنجليزي الذي تابعها داخل المرمى بسهولة.

واستمرت الندية بين المنتخبين في دقائق المباراة التالية، حيث منع رومان سايس الكرة من تجاوز خط مرمى المنتخب المغربي بعد أن انفرد عمر المرموش بالحارس بونو.

وجاء رد ”أسود الأطلس“ من ركلة حرة ثابتة نفذها نايف أكرد بتسديدة قوية تصدى لها محمد أبو جبل قبل أن ترتد الكرة وترتطم بالعارضة وتذهب خارج الملعب.

النتيجة ظلت تُشير إلى التعادل الإيجابي حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، شهد الأول منهما إحراز تريزيغيه هدفا ثانيا للمنتخب المصري مستغلا تمريرة قدمها له صلاح على طبق من ذهب.

هدف #منتخب_مصر الثاني في مرمى المغرب ، محمد صلاح وأسيست ممتاز لمحمود حسن تريزيغيه #مصر_المغرب pic.twitter.com/mtITqunDCm — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وفي وقت كان من المنتظر فيه ظهور ردة فعل من جانب المنتخب المغربي، نجح ”الفراعنة“ في السيطرة والتحكم بمجريات اللعب والحفاظ على تقدمهم إلى غاية إعلان نهاية المباراة.