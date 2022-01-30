تريزيغيه صاحب هدف فوز مصر على المغرب ينتقل لباشاك شهير التركي

قالت تقارير صحفية تركية إن باشاك شهير توصل إلى اتفاق لاستعارة المصري محمود حسن (تريزيغيه) من أستون فيلا الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وذكر موقع yenisafak التركي إن باشاك شهير، أحد أقوى الفرق في الدوري الممتاز التركي، تعاقد مع تريزيغيه البالغ عمره 27 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك بعد فترة ناجحة في فريق قاسم باشا على سبيل الإعارة موسم 2017-2018 ثم بعقد نهائي موسم 2018-2019 قبل أن ينتقل لأستون فيلا.

ويأتي التعاقد مع تريزيغيه بعد انتقال إيدن فيسكا لاعب باشاك شهير إلى طرابزون سبور.

هذا ومن المقرر أن يصل لاعب وسط الأهلي المصري السابق إلى إسطنبول بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون وقد بلغت مصر فيها الدور قبل النهائي بعد الفوز على المغرب في وقت سابق يوم الأحد.

وسجل تريزيغيه هدف فوز مصر على المغرب في دور الثمانية بتمريرة سحرية من القائد محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحسم تريزيغيه انتصار مصر، صاحبة الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبعة ألقاب، في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى صلاح بتمريرة من البديل أحمد سيد (زيزو) ليراوغ نجم ليفربول المدافع نايف أكرد ويرسل تمريرة عرضية منخفضة وضعها تريزيجيه في الشباك.

هدف #منتخب_مصر الثاني في مرمى المغرب ، محمد صلاح وأسيست ممتاز لمحمود حسن تريزيغيه #مصر_المغرب pic.twitter.com/mtITqunDCm — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وقال تريزيغيه عقب المباراة لشبكة beIN SPORTS : ”الحمد لله على العودة من الإصابة، كانت طويلة وكان هدفي أن أعود للمشاركة في البطولة لأن أهم شيء بلدي، والحمد لله استطعت أن أصنع الفارق وأسجل هدف الفوز، مباراة الكاميرون ستكون قوية جدا لأن البطولة تقام على أرضها، ونرغب في العودة للشعب المصري بالكأس“.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل نيسان 1971.

وتغلبت مصر ثلاث مرات على المغرب في نهائيات كأس الأمم من بينها 1-صفر قبل النهائي في 1986 بهدف طاهر أبوظيد من ركلة حرة في القاهرة، ودور الثمانية في 2017 بهدف محمود عبد المنعم (كهربا) في الغابون، بينما فشل المغرب في بلوغ الدور قبل النهائي منذ 2004 عندما خسر في النهائي أمام تونس.