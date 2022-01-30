الأهلي يقطع إعارة محمد عبدالمنعم لفيوتشر بعد تألقه مع منتخب مصر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة نادي فيوتشر على قطع إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، ومنتخب مصر، وعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، بعد تألقه الشديد مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق.

وقال شوبير –الذي يشغل منصب رئيس نادي فيوتشر- أيضًا، إن إدارة ناديه وافقت رسميًا على عودة محمد عبدالمنعم للنادي الأهلي.

نادي فيوتشر يوافق رسميا علي عودة محمد عبدالمنعم للنادي الاهلي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 30, 2022

وكان الأهلي قد أعار محمد عبدالمنعم إلى فيوتشر قبل بداية الموسم، ولكن نظرًا للأزمة الدفاعية الحالية، مع تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر، نجح مسؤولو القلعة الحمراء في إنهاء الإعارة.

ومع عودة عبد المنعم للأهلي قرر النادي الأحمر إعارة عبدالرحمن مانو لاعب الوسط إلى فيوتشر لمدة 6 شهور وحتى نهاية الموسم.

ويتواجد محمد عبدالمنعم حاليًا مع منتخب مصر، الذي صعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على المغرب في دو رالـ8.

وبلغت مصر دور نصف نهائي من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، اليوم الأحد، عقب فوزها على نظيرتها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجة انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف، يوم الخميس المقبل.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب، كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2، في أبريل/ نيسان 1971.