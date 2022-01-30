بكاء محمد أبو جبل بعد إصابته خلال مباراة مصر والمغرب (فيديو)

أجهش محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري بالبكاء، عقب إصابته خلال مباراة مصر والمغرب التي أقيمت يوم الأحد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.

وتعرض أبو جبل لإصابة عضلية مع نهاية الوقت الأصلي للقاء، لكنه رغم ذلك رفض الخروج، مفضلا مواصلة المباراة، حيث أنقذ رأسية خطيرة، تعرض بعدها لإصابة عضلية.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، بين المنتخبين، ورفض الحارس الامتثال لقرار الجهاز الفني باستبداله، حتى انتهى الوقت الأصلي.

وشارك أبو جبل في الشوط الإضافي الأول ولكن بعد دقائق قليلة لم يستطع حارس الزمالك استكمال اللقاء، ومنح الفرصة لزميله محمد صبحي.

وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء، لم يتمالك أبو جبل نفسه وانهمرت دموعه، في موقف مؤثر، حيث شارك حارس الزمالك في اللقاء الماضي أمام كوت ديفوار كبديل لمحمد الشناوي الذي أصيب هو الآخر.

بكاء ابو جبل بعد استبداله

_________________________ متنساش تتابع حسابنا : @masrkora pic.twitter.com/8OZLkTRery — ميديا الكورة المصرية (@koramasr3) January 30, 2022

وبلغت مصر دور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، الأحد، عقب فوزها على نظيرتها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.

تقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل نيسان 1971.