طه إسماعيل: أفضل انسحاب الأهلي من كأس العالم للأندية.. موسيماني يدير الأمور بسذاجة (فيديو)

وجه الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ورئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، هجوما حادا ضد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر قبل مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة بين الـ3 إلى الـ12 من فبراير المقبل.

وقال طه إسماعيل عبر قناة (أون تايم سبورتس) ”للأسف الشديد موسيماني منذ بداية بطولة كأس رابطة الأندية وهو يقوم بأشياء غريبة ليس لها معنى وعلى رأسها الدفع بالناشئين بهذه الصورة والجميع خرج للإشادة بامتلاك الأهلي لناشئين مميزين ولكن ما الهدف من ذلك؟“.

وأضاف ”هل هذا الوقت مناسب لتسويق الناشئين للخروج للإعارة بدلاً من الإعداد لبطولة كأس العالم للأندية؟ هناك أولويات ويجب إعداد اللاعبين الذين سيشاركون في المونديال بدلاً من اللعب بالناشئين“.

وتابع ”عندما أشرك موسيماني اللاعبين الكبار قام بتغيير مراكزهم لدرجة اللعب بمحمد مجدي أفشة كلاعب ارتكاز دفاعي وهو ما أدى لهزيمة ثقيلة أمام سموحة بثلاثية دون رد كما أن تطبيق طريقة 3-4-3 غير مبرر في ظل عدم وجود أدوات في يد المدير الفني حاليا لغياب علي معلول الذي ينطلق بصورة مميزة“.

وأشار مدرب الفراعنة الأسبق إلى أنه لا يوجد أي سبب لاستبعاد اللاعبين من قائمة مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة وهي الأخيرة قبل السفر للإمارات لتجهيزهم بدنيا قبل لقاء مونتيري المكسيكي يوم الـ5 من فبراير المقبل.

وزاد إسماعيل ”في هذه الحالة، الأفضل الانسحاب من كأس العالم للأندية بدلا من حدوث فضيحة كروية، موسيماني أساء استخدام فترة التوقف بأفكار غير مفهومة ولا أحد يعلم ماذا يريد؟“.

وواصل ”هل يريد تبرير الخسارة في مونديال الأندية بأنه لا يملك لاعبين؟ ما يقوم به موسيماني لا يعقل ولا يمكن أن يكون مدربا على مستوى النادي الأهلي يدير هذه الأمور بهذه السذاجة والاستخفاف بعقول الجماهير“.

وأتم رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي بأنه ينذر إدارة القلعة الحمراء بتلقي هزيمة ثقيلة أمام مونتيري المكسيكي.

من أول البطولة وهو بيعمل حاجات غريبة ولو هتلعب في كاس العالم بالناشئين انسحب ومتعملش فضيحة.. تعليق ناري من الكابتن طه اسماعيل على اختيارات موسيماني في كأس الرابطة#ستاد_مصر#كلنا_ورا_منتخب_مصر pic.twitter.com/tzahCmMAVS — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 30, 2022

ويعاني الأهلي غيابات بالجملة في بطولة كأس العالم للأندية بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي وصلاح محسن بشرخ في وجه القدم والجنوب أفريقي بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية بجانب إصابة محمد محمود وحسام حسن وأيضاً معاناة بدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مضاعفات فيروس كورونا.

وقد تزداد صعوبة مهمة الأهلي في لقاء مونتيري المكسيكي حال تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية فإن الفراعنة سيلعبون لقاء نصف النهائي يوم الـ3 من فبراير المقبل قبل 48 ساعة فقط من لقاء الأهلي ضد مونتيري.