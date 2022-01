التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب ”أحمدو أهيدغو“ بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأحد، كلاسيكو عربيا مثيرا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والمغرب.

ويسدل الستار على منافسات ربع النهائي بمواجهة أخرى تجمع بين منتخبي السنغال وغينيا الاستوائية.

وحجز منتخب الكاميرون أول بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على غامبيا بنتيجة 2-0 أمس السبت، كما فاز منتخب بوركينا فاسو بالبطاقة الثانية عقب تغلبه على تونس بنتيجة 1-0.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، بجانب القناة الأولى المغربية الأرضية بصوت المعلق عبد الحق الشراط، وقناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق هشام فرج.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب المغرب متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط عقب تغلبه على غانا بنتيجة 1-0 ثم فاز على جزر القمر بنتيجة 2-0 وتعادل مع الغابون بنتيجة 2-2 ثم تخطى عقبة مالاوي بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

وصعد منتخب مصر وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 ثم الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 وأيضاً على حساب السودان بنفس النتيجة ثم تخطى عقبة كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في دور الستة عشر.

The dream of over a hundred million people lies within their feet ⭐#TotalEnergiesAFCON2021 | #TeamEgypt | #AFCON2021 | @EFA pic.twitter.com/dLWxmI0ZwH

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 30, 2022