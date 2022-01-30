التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب ”أحمدو أهيدغو“ بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأحد، كلاسيكو عربيا مثيرا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والمغرب.

ويسدل الستار على منافسات ربع النهائي بمواجهة أخرى تجمع بين منتخبي السنغال وغينيا الاستوائية.

وحجز منتخب الكاميرون أول بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على غامبيا بنتيجة 2-0 أمس السبت، كما فاز منتخب بوركينا فاسو بالبطاقة الثانية عقب تغلبه على تونس بنتيجة 1-0.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، بجانب القناة الأولى المغربية الأرضية بصوت المعلق عبد الحق الشراط، وقناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق هشام فرج.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب المغرب متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط عقب تغلبه على غانا بنتيجة 1-0 ثم فاز على جزر القمر بنتيجة 2-0 وتعادل مع الغابون بنتيجة 2-2 ثم تخطى عقبة مالاوي بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

وصعد منتخب مصر وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 ثم الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 وأيضاً على حساب السودان بنفس النتيجة ثم تخطى عقبة كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في دور الستة عشر.

تاريخ المواجهات

يملك المنتخب المغربي سجلاً من التفوق التاريخي على حساب منتخب مصر فخلال 27 مباراة سابقة جمعتهما خرج الفراعنة بالانتصار في 3 مناسبات فقط مقابل 13 فوزا لصالح المغرب و11 تعادلا.

وسجل منتخب مصر 14 هدفاً في مرمى المغرب مقابل 29 هدفاً سجلها أسود الأطلس في شباك الفراعنة.

وبدأت اللقاءات بين المنتخبين في دورة الألعاب العربية يوم الـ9 من سبتمبر 1961 وتعادلا بنتيجة 2-2 ولكن الحكم احتسب ضربة جزاء للمغرب وانسحب منتخب مصر وتم احتساب اللقاء لصالح أسود الأطلس.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1972 وفاز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 سجلها محمد الفلالي ومصطفى شكري وإدريس باموس، بينما رد الفراعنة بالفوز بنتيجة 3-2 في ستاد القاهرة بتوقيع حسن الشاذلي ”هدفين“ وطه بصري وأحرز للمغرب إدريس باموس والعربي أحرضان.

وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1971 ثم تغلب منتخب المغرب ودياً بنتيجة 4-2 في سوريا، وتفوق المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 بثنائية أحمد فراس وعبد العلي زهراوي وأحرز للفراعنة أحمد أبورحاب.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1979 ثم فاز منتخب المغرب بنتيجة 2-0 وحسم برونزية كأس الأمم الأفريقية 1980 بثنائية خالد لبيض، وواصل أسود الأطلس التفوق في تصفيات كأس العالم 1982 وفاز منتخب المغرب بهدف نظيف سجله عبد العزيز دايدي ثم تعادلا دون أهداف.

وفاز منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في دورة ألعاب البحر المتوسط 1983 ثم تقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1986 وتعادلا دون أهداف في مصر وفاز منتخب المغرب بثنائية سجلها محمد التيمومي وعزيز بودربالة.

وحقق منتخب مصر فوزاً في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1986 بهدف دون رد سجله طاهر أبوزيد ثم تعادلا دون أهداف ودياً عام 1988 وتقابلا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1994 وتعادلا دون أهداف في المغرب ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في القاهرة وسجل لمصر ياسر عزت بينما أحرز للمغرب عبد السلام الغريسي كما تعادلا ودياً بنفس النتيجة في عام 1994 وتعادلا دون أهداف ودياً في العام التالي ثم فاز منتخب المغرب بنتيجة 2-0 ودياً عام 1996.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1998 وتعادلا في مصر بنتيجة 1-1 وأحرز حسام حسن للفراعنة وبصير صلاح الدين للأسود، ثم فاز المنتخب المغربي على ملعبه بهدف بصير صلاح الدين.. وفاز منتخب المغرب بهدف مصطفى حجي في كأس الأمم الأفريقية 1998.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات كأس العالم 2002 ثم فاز منتخب المغرب على ملعبه بهدف مصطفى حجي، وتعادل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية 2006 ثم فاز منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 بهدف محمود عبد المنعم كهربا.

أفكار كيروش

يخوض منتخب مصر مواجهة المغرب باحثاً عن التأهل إلى نصف النهائي واستكمال مشواره نحو اللقب الثامن في تاريخه والغائب منذ عام 2010.

واستعد منتخب مصر لمباراة المغرب وسط أجواء ملبدة بالأزمات بدأت بالحديث عن ضعف المكافآت المالية عقب عبور كوت ديفوار في ثمن النهائي ثم انتقاد فندق إقامة الفراعنة في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وألغي المؤتمر الصحفي للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب الزحام المروري وبعض الأخطاء التنظيمية، بينما تأكدت جاهزية مدافع منتخب مصر محمود حمدي ”الونش“، ويغيب الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى وحمدي فتحي لاعب خط الوسط.

ويعتمد كيروش على طريقة 4-3-3 ولكن المنتخب المصري يراهن على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط محمد النني وبجواره عمرو السولية ومهند لاشين أو أحمد سيد زيزو بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح وبجواره مصطفى محمد وعمر مرموش.

أوراق خليلوزيتش

يسعى منتخب المغرب أيضاً لمواصلة مشواره في البطولة التي حمل لقبها مرة وحيدة في تاريخه بالتتويج بنسخة 1976.

وأكد المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الخبرة تصب في صالح منتخب مصر وخاصة في بطولات أمم أفريقيا.

وأوضح أن المباراة بمثابة ديربي أو كلاسيكو عربي بنكهة أفريقية وفريقه جاهز لهذا التحدي ويسعى للفوز به لحسم التأهل إلى نصف النهائي.

ويغيب عن منتخب المغرب حارس المرمى منير المحمدي واللاعب سفيان كرواني، ويعتمد منتخب المغرب على طريقة 4-1-4-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه رباعي خط الدفاع رومان سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي وآدم ماسينا.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وأمامه سليم أملاح وعمران لوزا ويميناً ريان ماييه أو أيمن برقوق مع المهاجم يوسف النصيري.

وقال طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق، والذي عمل في الدوري المغربي مع عدة أندية آخرها سريع واد زم، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب المغربي قوي والمواجهات بين مصر والمغرب دائماً حافلة بالندية مؤكداً أن الأطراف سيكون لها عامل كبير في حسم المواجهة.

وأوضح أن منتخب مصر لديه أوراق مهمة يجب استغلالها خاصة محمد صلاح ويجب العمل على توفير مساحات لصلاح كما أن حكيمي يبقى أخطر أوراق المغرب بجانب سفيان بوفال وسيكون الحذر واجب لإغلاق المساحات أمامهما.