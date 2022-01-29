سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش الخاص بمباراة مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لمدرب المنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، للحديث عن مواجهة المغرب، التي تقام بين الفريقين غدا الأحد.

وجاء الإلغاء لعدم حضور المدرب كارلوس كيروش إلى القاعة في الموعد المحدد، رغم الانتظار لساعة إضافية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا أوضح خلاله أن ”إلغاء المؤتمر جاء لعدم تمكن كيروش، وعمرو السولية، لاعب المنتخب المصري، من الوصول إلى مقر المؤتمر في ستاد أحمدو أهيدغو في الموعد المحدد؛ نظرًا للازدحام المروري، ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر إقامته، وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرةً إلى ملعب أهيدغو لحضور المؤتمر الصحفي“.

وكان المنتخب المصري قد أدى مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد أولمبييه في الثالثة والربع عصرًا، بعد موافقة اللجنة المنظمة على طلب البعثة بذلك، بعد إبلاغها رسميًا بتقديم موعد مباراة الغد لمدة ساعة لتقام في الرابعة عصرًا بدلا من الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون.

🚨 #عاجل | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لـ #منتخب_مصر 🇪🇬 لعدم حضور المدرب كارلوس كيروش إلى القاعة في الموعد المحدد رغم الانتظار لساعة إضافية.#كأس_أمم_أفريقيا#إرم_سبورت pic.twitter.com/etobyGtlxX — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وأوضح البيان أن ”إدارة البعثة تعتزم رفع تقرير بما حدث إلى اللجنة المنظمة، حيث ترتب على نقل المباراة من ملعب أولمبييه إلى ملعب أهيدغو، وتقديمها عن موعدها، إلى عدم استقرار مواعيد ارتباطات الفريق“.

وتسبب الزحام المروري في المسافة بين ملعب التدريب ومقر المؤتمر الصحفي في تأخير انطلاق المؤتمر، الذي كان مقررا أن يبدأ بعد انتهاء مران الفراعنة، الذي انتهى بالفعل من ساعة تقريبا.

وكان المنتخب طلب تقديم موعد المران بناء على رغبة كيروش، ليقام في نفس موعد مباراة المغرب.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغربي غدا الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون حاليا، وحتى 6 فبراير المقبل.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية في البطولة المقامة حاليًا في الكاميرون بفوزه على نظيره الإيفواري 5 / 4 بركلات الترجيح، يوم الأربعاء، في دور الستة عشر من البطولة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

في المقابل، تأهل منتخب المغرب بعدما قلب الطاولة على مالاوي للفوز بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من البطولة.