النادي الأهلي يتلقى ضربة جديدة قبل كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي المصري ضربة جديدة بعدما تأكد غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو 4 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الأمامية وبالتالي غيابه عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وضربت الإصابات الأهلي قبل مشاركته في المونديال إلى جانب الغيابات الأخرى بسبب الإصابات أو تواجد لاعبيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون.

الإصابات تحاصر الأهلي المصري قبل كأس العالم للأندية https://t.co/5SjDIwsH3Z pic.twitter.com/bfIQ2NDjss — إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وتنتهي البطولة الأفريقية يوم 6 فبراير المقبل في حين يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي.

وقبل أيام أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي عن غياب الثنائي أحمد نبيل كوكا وصلاح محسن عن كأس العالم للأندية بخلاف تعرض الثنائي حسام حسن ومحمد محمود للإصابة لتبعدهما عن مباراة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل.

وأعلن طبيب الأهلي خضوع المهاجم صلاح محسن لجراحة ناجحة من أجل تثبيت مشطية القدم صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وأوضح أبو عبلة أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم ولذلك احتاج إلى التدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح صباح اليوم.

وأشار إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق ليخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأكد أن المهاجم حسام حسن يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في عضلة السمانة وهو ما أثبتته الأشعة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق سيخضع لفترة علاج وراحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ولن يلحق بمباريات كأس العالم للأندية.

ويغيب أيضا عن الأهلي لاعبه أكرم توفيق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تبعده لمدة 6 أشهر على الأقل.

وسبق أن شارك الأهلي في كأس العالم للأندية 6 مرات أعوام 2005 و2006و2008 و2012 و2013 و2020.

وتفتتح مباريات كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي، ثم يلعب الأهلي ومونتيري يوم 5 فبراير.

ويلعب الهلال السعودي بطل آسيا يوم الأحد 6 فبراير مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيري، ويلعب بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري.

ويستهل تشيلسي مشواره في البطولة من نصف النهائي يوم 9 فبراير بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والجزيرة أو بيري.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم 12 فبراير.